Skarga do TSUE na Polskę, zawalony tunel w Indiach, największa rakieta w historii musi czekać

Szymon Hołownia wygłosił pierwsze orędzie w roli marszałka Sejmu. Komisja Europejska kieruje do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) sprawę przeciwko Polsce. Z kolei w Indiach trwa akcja ratunkowa w zawalonym tunelu drogowym. Oto sześć rzeczy, które warto wiedzieć 17 listopada.

1. Pierwsze orędzie nowego marszałka Sejmu

- Chcę, by jakość debaty i jakość prawa stanowionego przez Sejm radykalnie wzrosła. I żebyście państwo za dwa lata patrzyli na polski Sejm jak na wzór kultury wzajemnych relacji, a nie jak na jej zaprzeczenie. Żebyście nie tracili nerwów na politykę, żeby ona zaczęła wreszcie dawać nam wszystkim nadzieję, że może być normalnie - mówił.

2. Bruksela kieruje do TSUE sprawę przeciw Polsce

Komisja Europejska (KE) zdecydowała się skierować do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) sprawę przeciwko Polsce. Jak wskazała, powodem jest "nakładanie restrykcyjnych wymogów na przedsiębiorstwa prowadzące transgraniczny handel gazem ziemnym na mocy krajowych przepisów dotyczących magazynowania gazu".

3. Dziesiątki ludzi uwięzione w zawalonym tunelu

Portal Times of India donosi, że miejscowa ludność patrzy na te wysiłki z pesymizmem. Zdaniem okolicznych mieszkańców katastrofę spowodowała obraza lokalnego bóstwa, którego kapliczkę usunięto, by zrobić więcej miejsca dla ekipy budowlanej.

4. Towarzystwo ubezpieczeniowe zmienia zdanie ws. wypadku na A1

5. 21-letni żołnierz zginął na strzelnicy

Według nieoficjalnych informacji, do jakich dotarli reporterzy TVN24, żołnierz został postrzelony przez myśliwego. Prokuratura poinformowała, że sekcja zwłok ma zostać przeprowadzona jutro. Pierwszą informację o zdarzeniu dostaliśmy na Kontakt 24.

6. Przełożony lot testowy rakiety Starship

Jak podał portal space. com, Starship to najpotężniejsza rakieta na świecie. Składa się ze statku i boostera o nazwie Super Heavy. Oba moduły mają razem aż 120 metrów wysokości - to największa rakieta, jaką dotychczas zbudowano. Starship ma wynieść astronautów na Księżyc podczas misji Artemis III, a docelowo także zabrać ludzi na Marsa.