Sześć rzeczy, które warto wiedzieć 12 lutego

1. Donald Trump o "zachęcaniu" Rosji do ataku na kraje NATO

To "przerażające i bezsensowne" - w taki sposób Biały Dom zareagował na słowa byłego amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa , który oświadczył, że gdy ponownie zostanie prezydentem USA nie będzie chronił przed potencjalną rosyjską agresją krajów NATO, które nie wypełniają swych zobowiązań finansowych wobec Sojuszu. Trump mówił, że "zachęcałby" Rosję do ataku na te państwa.

"Zachęcanie do inwazji morderczych reżimów na naszych najbliższych sojuszników jest przerażające i bezsensowne (...) To zagraża bezpieczeństwu narodowemu Ameryki, globalnej stabilności i naszej gospodarce krajowej" – podkreślił w oświadczeniu Andrew Bates, rzecznik Białego Domu.

2. Armia izraelska dokonała "serii uderzeń na obiekty terrorystów"

Według ministerstwa zdrowia rządzącego w Gazie Hamasu seria izraelskich ataków lotniczych na Rafah, miasto leżące przy granicy z Egiptem i zapełnione ok. 1,4 mln uchodźców, spowodowała co najmniej 52 ofiary śmiertelne. Zniszczonych zostało 14 domów i 3 meczety. Przed atakiem na przepełnione ok. 1,4 mln uchodźcami Rafah ostrzegał Izrael m. in. prezydent USA Joe Biden, rząd Egiptu i organizacje dostarczające pomoc humanitarną ludności Gazy.