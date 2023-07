Sześć rzeczy, które warto wiedzieć 12 lipca

czytaj dalej

Prezydent USA Joe Biden spotkał się we wtorek na marginesie szczytu NATO w Wilnie z prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoganem. Na początku rozmów amerykański przywódca podziękował Erdoganowi za jego dyplomację i przywództwo. Wcześniej Stany Zjednoczone przekazały, że Waszyngton "rusza naprzód w sprawie transferu" myśliwców F-16 do Turcji. Deklaracja ta nastąpiła dzień po tym, jak turecki prezydent zapowiedział przekazanie parlamentowi wniosku o akcesję Szwecji do NATO.