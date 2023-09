Sześć rzeczy, które warto wiedzieć 10 września

1. Dwa tysiące ofiar trzęsienia ziemi w Maroku

2. Konwencje PiS, KO, Nowej Lewicy i Trzeciej Drogi

Tusk mówił też o tym, że kwota wolna od podatku powinna zostać podniesiona do 60 tysięcy złotych. Zaznaczał, że jego zdaniem procedura in vitro powinna być finansowana przez państwo, zwracał też uwagę na konieczność "odpolitycznienia mediów publicznych".

Z kolei Liderzy Trzeciej Drogi, Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz, przedstawili główne postulaty wyborcze swojej koalicji w Warszawie . - "Dość kłótni, do przodu!" to nie tylko hasło wyborcze, ale nasz program i filozofia działania - mówił lider PSL . Wśród obietnic Trzeciej Drogi jest obniżanie podatku przy większej liczbie dzieci, akademiki za złotówke i dwie niedziele handlowe w miesiącu.

3. Amerykańska nastolatka mistrzynią US Open

Zarówno Sabalenka, jak i Gauff, docierając do finału na Flushing Meadows zapewniły sobie po 1300 punktów do rankingu WTA oraz po 1,5 miliona dolarów nagrody pieniężnej.

4. Strzały na szkolnym boisku w Ciechanowie. Cztery osoby zatrzymane

W sobotę zarzuty narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu usłyszało czterech mężczyzn. Nie przyznali się do zarzucanego im czynu. Za popełnione przestępstwo grozi im kara do trzech lat więzienia.

5. Beatyfikacja rodziny Ulmów

W 1944 roku żandarm Dieken w okupowanej przez hitlerowskie Niemcy Polsce wydał rozkaz, by rozstrzelać małżeństwo Józefa i Wiktorię Ulmów wraz z siedmiorgiem ich dzieci. Powodem było to, że udzielili schronienia Żydom.

6. Jedno z najsłynniejszych schronisk w Tatrach zamknięte na dwa lata

Rozpoczął się remont najmniejszego schroniska turystycznego w Tatrach, na Hali Kondratowej. Prace zaplanowano do wiosny 2025 roku. Oznacza to, że słynne schronisko położone tuż pod Giewontem będzie nieczynne przez około dwa lata.

Choć bryła i charakter tego schroniska turystycznego nie ulegną zasadniczej zmianie, to według planu konieczne będzie powiększenie i dostosowanie do obowiązujących standardów pomieszczeń zaplecza kuchennego i pomieszczeń gospodarczych. Realizacja zadania nie zwiększy natomiast ilości miejsc noclegowych, czyli nadal będzie to 20 łóżek. Po remoncie mają za to znacznie poprawić się warunki kwaterowania turystów.