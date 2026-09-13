Świat Sześć rzeczy, które warto dziś wiedzieć

Radosław Sikorski: nie widzę postępów w negocjacjach pokojowych z Rosją Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/DARYNA NAUMOVA

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1. Rosyjskie ataki na Ukrainę i alerty RCB w Polsce

W niedzielę nad ranem w związku z atakami Rosji na Ukrainę, rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej - poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Wysłano dwa alerty RCB. Jeden z nich dotyczył zagrożenia atakiem z powietrza dla kilku powiatów w województwie lubelskim. Został odwołany.

Drugi alert o operowaniu lotnictwa wojskowego otrzymali mieszkańcy kilkudziesięciu powiatów w województwach podkarpackim i lubelskim. Nadal obowiązuje.

2. Szef MSZ w Kijowie

Wicepremier i szef MSZ Radosław Sikorski przybył z niespodziewaną wizytą do Kijowa w piątek. W sobotę rozmawiał z przedstawicielami ukraińskich władz. Mówił o "nowych typach" rosyjskich dronów i zwrócił się z apelem do prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie nominacji dla szefa placówki dyplomatycznej w Kijowie Piotra Łukasiewicza.

Szef MSZ Radosław Sikorski był również gościem "Faktów po Faktach" w TVN24>>>

3. Nowy model AI przejął konto zespołu rockowego

Opublikowany w tym tygodniu nowy asystent AI firmy Meta ma autonomicznie wykonywać takie czynności jak wysyłanie maili czy planowanie wycieczki. Model otrzymał taką samą nazwę jak popularny zespół rockowy Muse. Nazwa brytyjskiej grupy na Instagramie miała zostać przejęta na potrzeby konta nowego systemu AI.

4. Zaskakujący werdykt w Wenecji

Zakończył się Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Wenecji 2026. W ramach Konkursu Głównego swoją światową premierę miało 21 filmów pełnometrażowych.

Chociaż dla wielu głównym faworytem do Złotego Lwa był film "Dziki Koń Dziewięć" w reżyserii Martina McDonagha, to jury zdecydowało inaczej. Najważniejszą nagrodę weneckiego festiwalu otrzymał film "Kvinde ukendt" (angielski tytuł: "Woman Unknown") w reżyserii May el-Toukhy.

May el-Toukhy "Kvinde, ukendt" (Złoty Lew) Źródło zdjęcia: PAP/EPA/ETTORE FERRARI

5. Pogoda długoterminowa na wrzesień

Niedziela zapowiada się przeważnie pochmurno z przejaśnieniami, okresami może padać słaby deszcz lub mżawka do pięciu litrów na metr kwadratowy.

Kolejne dni przyniosą w Polsce dość zróżnicowane warunki atmosferyczne. Cieplej ma być jedynie przejściowo, co odczują głównie mieszkańcy południa kraju. W przyszłym tygodniu czekają nas typowo wrześniowe, umiarkowane zmiany warunków pogodowych.

Wiadomo też, jak pogoda nas czeka do końca września.

6. Finał US Open

Białorusinka Aryna Sabalenka nie zdołała po raz trzeci z rzędu wygrać wielkoszlemowego US Open. Liderka rankingu tenisistek przegrała w sobotnim finale w Nowym Jorku z Jeleną Rybakiną.

Aryna Sabalenka, Jelena Rybakina Źródło zdjęcia: PAP/EPA/SARAH YENESEL

Reprezentantka Kazachstanu wcześniej wygrała Wimbledon 2022 i Australian Open 2026. W Melbourne w finale również pokonała Sabalenkę. To było 18. spotkanie tych zawodniczek i ósma wygrana Rybakiny.