"Godna ubolewania próba historycznego rewizjonizmu". Wspólna odpowiedź w sprawie paktu Ribbentrop-Mołotow

Szefowie komisji spraw zagranicznych polskiego Sejmu i parlamentów państw bałtyckich we wspólnym stanowisku potępili dążenie strony rosyjskiej do zmiany politycznej i prawnej oceny paktu Ribbentrop-Mołotow. "Z niepokojem obserwujemy próby wypaczenia wydarzeń historycznych" - napisali w oświadczeniu.

"Godna ubolewania próba historycznego rewizjonizmu"

"Utorował drogę do wybuchu drugiej wojny światowej, która przyniosła śmierć dziesiątek milionów ludzi, a także do powstania nazistowskich, niemieckich obozów koncentracyjnych, a w efekcie do Holokaustu, jednej z największych zbrodni w historii ludzkości. Doprowadził do utraty niepodległości i suwerenności przez państwa naszej części Europy, a ich obywateli na dziesiątki lat pozbawił podstawowych praw człowieka i obywatela" - napisali szefowie komisji spraw zagranicznych.

"Jest to szczególnie niebezpieczne, ponieważ stanowi usprawiedliwienie, a wręcz potwierdzenie dotychczasowej polityki Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy, Gruzji i Mołdawii, a także otwiera drogę do możliwych kolejnych naruszeń prawa międzynarodowego, stanowiących zagrożenie dla niepodległości i suwerenności sąsiednich państw" - oznajmili politycy z Polski, Litwy, Łotwy i Estonii.

Stanowisko Kremla w sprawie Paktu

"Wszystkie główne kraje są do pewnego stopnia odpowiedzialne za ten wybuch. Wszystkie one poczyniły fatalne błędy" - stwierdził prezydent Rosji, przypominając, że "Związek Radziecki dokonał oceny prawnej i moralnej tak zwanego paktu Ribbentrop-Mołotow". "W rezolucji Rady Najwyższej z 24 grudnia 1989 roku tajne protokoły zostały oficjalnie potępione jako "akt osobistej władzy" który wcale nie odzwierciedlał "woli narodu radzieckiego, który nie jest odpowiedzialny za ten spisek" - stwierdził Putin.

W grudniu zeszłego roku, na dorocznej konferencji prasowej, Putin, nawiązując do tajnych protokołów, których konsekwencją był rozbiór Polski między hitlerowskie Niemcy a Związek Sowiecki, prezydent Rosji oznajmił, że Polska "sama wzięła udział w rozbiorze Czechosłowacji (w 1938 roku - red.)". Dodał, że wojska sowieckie "wkroczyły do Polski (17 września 1939 roku - red.) po tym, kiedy polski rząd utracił kontrolę nad swoimi siłami zbrojnymi".

Tezę tę powtórzył później kilkakrotnie, również na łamach magazynu "The National Interest", pisma, które zostało w 2001 roku przejęte przez think tank Center for the National Interest, ustanowiony w 1994 roku przez byłego prezydenta Richarda Nixona, pierwotnie pod nazwą Nixon Center for Peace and Freedom.