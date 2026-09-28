Świat "Musimy zachować czujność". Szefowa unijnej dyplomacji ostrzega przed Rosją Oprac. Adrian Wróbel |

Sikorski: otrzymujemy informacje z wielu źródeł, że Rosja szykuje coś dużego w tym roku Źródło wideo: Council on Foreign Relations Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/OLIVIER HOSLET

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- Musimy zachować czujność, ponieważ z informacji wywiadowczych dowiadujemy się, że Rosja planuje kolejne akty sabotażu i ataki na nasze demokracje - powiedziała wysoka przedstawicielka Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa przed spotkaniem ministrów obrony państw Unii Europejskiej w Brukseli.

Jak dodała Kallas, działania te mają służyć dzieleniu europejskich społeczeństw oraz zastraszaniu ich, aby zniechęcić państwa europejskie do dalszego wspierania Ukrainy.

Kaja Kallas o sytuacji na Morzu Czerwonym

Szefowa unijnej dyplomacji odniosła się też do sytuacji na Bliskim Wschodzie w kontekście włoskiej propozycji wzmocnienia misji Aspides na Morzu Czerwonym. Jak oświadczyła potrzeba do tego więcej okrętów. Dodała, że zabiegała u państw członkowskich o większy wkład w tę misję, jednak jak dotąd nie otrzymała żadnych nowych, wiążących deklaracji.

Unijna operacja morska Aspides ma na celu ochronę żeglugi handlowej na Morzu Czerwonym, w Zatoce Adeńskiej i przyległych akwenach przed atakami na statki.

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Misja została uruchomiona w lutym 2024 roku w związku z nasileniem ataków jemeńskich rebeliantów Huti, którzy zaczęli atakować statki przepływające przez Morze Czerwone, co jest częścią szerszego konfliktu na Bliskim Wschodzie.