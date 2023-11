Szefowa niemieckiego MSZ o "zimowej tarczy" dla Ukrainy

Rosjanie ponownie chcą zniszczyć ukraińską infrastrukturę cywilną - alarmuje szefowa niemieckiej dyplomacji Annalena Baerbock. Podczas spotkania ministrów spraw zagranicznych NATO w Brukseli zaapelowała do zwolenników Ukrainy o "stworzenie zimowej tarczy nad tym krajem". Z kolei szef ukraińskiego MSZ apeluje o powstanie "euroatlantyckiego obszaru przemysłu obronnego".

Minister powiedziała, że Putin ma nadzieję, że w ten sposób doprowadzi do załamania dostaw wody w zimę. - Musimy temu zapobiec tak dalece, jak to tylko możliwe. Musimy wykorzystać wszystko, co tylko mamy - mówiła wtedy Annalena Baerbock.