Szefowa Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża: sytuacja w Strefie Gazy jest "moralną porażką"

Wojna między Izraelem i palestyńskim Hamasem trwa od 75 dni. Szefowa Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża (MKCK) Mirjana Spoljaric Egger oświadczyła podczas wtorkowej konferencji prasowej w Genewie, że sytuacja w Strefie Gazy jest "moralną porażką". Jak dodała MKCK nakłania strony konfliktu w wojnie Izraela z Hamasem do "stworzenia przestrzeni", w której możliwe stanie się uwolnienie zakładników. Oto najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin wojny w Strefie Gazy.

> Co najmniej siedmiodniowym rozejm w Strefie Gazy zaproponował Izrael podczas negocjacji dotyczących uwolnienia przez Hamas kolejnych zakładników - poinformował portal Axios, powołując się na izraelskie źródła rządowe.

> Izrael jest skłonny po raz kolejny przerwać działania wojenne w Strefie Gazy w zamian za uwolnienie przez Hamas następnej grupy zakładników – oświadczył we wtorek prezydent Izraela Icchak Hercog. Zapewnił, że do strefy może wjeżdżać trzykrotnie więcej pomocy humanitarnej.

> Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej w Jerozolimie zwróciło się do Sądu Najwyższego Izraela z wnioskiem o umożliwienie zagranicznym mediom dostępu do Strefy Gazy, ponieważ jego liczne prośby kierowane do biura prasowego rządu "pozostały bez istotnej odpowiedzi".