Szefowa MFW: większość krajów rozwijających się będzie jeszcze przez lata w kiepskiej kondycji

Dyrektor zarządzająca Międzynarodowego Funduszu Walutowego Kristalina Georgiewa oświadczyła, że grupa G20 powinna podjąć działania, które nie dopuszczą do pogłębiania się różnic ekonomicznych między krajami rozwiniętymi i rozwijającymi się. - Trzeba też przyspieszyć akcję szczepień przeciwko COVID-19 - dodała.

Pisząc o wychodzeniu ze spowodowanego pandemią COVID-19 kryzysu gospodarczego, szefowa MFW podkreśliła, że będzie to długi i niepewny proces. Wezwała też państwa G20 do podjęcia działań mających nie dopuścić do pogłębienia się różnic ekonomicznych, zarówno między państwami, jak i wewnątrz ich.