Szefowa Komisji Europejskiej wzywa Putina do przedłużenia umowy zbożowej

Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden wziął udział w szczycie USA-kraje nordyckie w Helsinkach. Był to ostatni etap europejskiej podróży amerykańskiego przywódcy. Na wspólnej konferencji z fińskim prezydentem Biden mówił między innymi o zbrojnej napaści Rosji na Ukrainę oraz NATO-wskich aspiracji Kijowa. - To nie jest kwestia tego, czy powinni czy nie powinni wstępować do NATO, tylko kiedy mogą dołączyć do NATO. A dołączą - zapewnił.