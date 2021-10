Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen o polskim planie odbudowy i warunku do spełnienia

Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wystąpiła w czwartek na konferencji prasowej, na której odpowiadała między innymi na pytania dotyczące Polski. Odnosząc się do Krajowego Planu Odbudowy Polski stwierdziła: - Chcemy umieścić w tym planie wyraźne zobowiązanie dotyczące likwidacji Izby Dyscyplinarnej, zakończenia lub reformy reżimu dyscyplinarnego i rozpoczęcia procesu przywracania sędziów. - Mam nadzieję, że dojdziemy do porozumienia z Polską, ale reforma to conditio sine qua non [warunek konieczny do spełnienia - przyp. red.] - oświadczyła.

Milion euro dziennie - taką karę nałożył na Polskę Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w związku z funkcjonowaniem Izby Dyscyplinarnej. "Polska, z uwagi na to, że nie zawiesiła stosowania przepisów krajowych odnoszących się w szczególności do uprawnień Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, została zobowiązana do zapłaty na rzecz Komisji Europejskiej okresowej kary" - napisano w komunikacie TSUE.

O karze poinformował Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w środowym komunikacie. "Poszanowanie środków tymczasowych, zarządzonych w dniu 14 lipca 2021 r., jest konieczne, aby uniknąć poważnej i nieodwracalnej szkody dla porządku prawnego Unii oraz wartości, na których opiera się Unia, w szczególności wartości państwa prawnego" - przekazał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Autor:momo//now

Źródło: TVN24