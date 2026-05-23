Świat

Izraelski minister znieważył aktywistów. Szefowa unijnej dyplomacji przyjęła wniosek Włoch

Ben Gvir
Aresztowani aktywiści na nagraniu opublikowanym przez ministra Ben Gwira
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: ABIR SULTAN/EPA/PAP
Szefowa dyplomacji Unii Europejskiej Kaja Kallas zaakceptowała wniosek ministra spraw zagranicznych Włoch Antonio Tajaniego o przeprowadzenie na forum obrad szefów MSZ dyskusji o sankcjach wobec izraelskiego ministra bezpieczeństwa narodowego Itamara Ben Gwira - podała agencja Ansa. Gwir znieważył aktywistów flotylii dla Strefy Gazy.

Jak dowiedziała się Ansa, w piątek w trakcie posiedzenia Stałych Przedstawicieli 27 państw Włochy oficjalnie zażądały, aby na posiedzeniu Rady do Spraw Zagranicznych 15 czerwca omówiono propozycję sankcji wobec ministra bezpieczeństwa narodowego Itamara Ben Gwira.

Włoska agencja prasowa poinformowała, że Kaja Kallas przyjęła prośbę szefa MSZ, wicepremiera Tajaniego o rozpoczęcie prac nad sankcjami. Wniosek Włoch został poparty przez kilka krajów - dodano w depeszy z Brukseli.

Skandaliczne zachowanie izraelskiego ministra

Stanowisko władz w Rzymie to reakcja na nagranie, na którym zarejestrowano zachowanie izraelskiego ministra wobec związanych i klęczących zatrzymanych aktywistów z przechwyconej przez Izrael Globalnej Flotylli Sumud. Uczestnicy tej podjętej po raz kolejny inicjatywy zamierzali dostarczyć pomoc humanitarną do Strefy Gazy.

Źródło zdjęcia: ABIR SULTAN/EPA/PAP

Ben Gwir opublikował w środę nagranie, na którym widać, jak szydzi z zatrzymanych. Pokazano tam między innymi kilkudziesięciu klęczących na ziemi aktywistów, podczas gdy Gwir macha izraelską flagą i krzyczy po hebrajsku: "Witamy w Izraelu, to my tu rządzimy".

Antonio Tajani pisał wtedy na platformie X, że zachowanie ministra było "niedopuszczalne", a aktywiści zabrani z wód międzynarodowych zostali poddani "dręczeniu i poniżaniu, łamiącemu najbardziej elementarne prawa człowieka".

Ambasadorowie Izraela wzywania do MSZ-ów

Szef włoskiego MSZ po opublikowaniu nagrania wezwał do MSZ w Rzymie ambasadora Izraela we Włoszech. Podobne decyzje podjęły ministerstwa spraw zagranicznych innych krajów, w tym Wielkiej Brytanii, Francji, Kanady, Hiszpanii, Belgii i Holandii.

Szef polskiego MSWiA Marcin Kierwiński poinformował w czwartek, że Gwir ma pięcioletni zakaz wjazdu do Polski. Wcześniej charge d'affaires Izraela w Warszawie został wezwany do MSZ.

Źródło: PAP
Kaja KallasUnia EuropejskaAntonio TajaniWłochyIzraelItamar Ben-Gwir
