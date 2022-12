Szefowa dowództwa transportu USA: nie bylibyśmy w stanie tego zrobić bez pomocy Polski

Generał Van Ovost: musimy to przerwać

- Sekretarz obrony i szef sztabu powiedzieli jasno, że to jest kwestia suwerenności. To jest kwestia naruszenia międzynarodowych norm i prawa. To jest kwestia uczciwości, dlatego tak ważne jest to, aby nasi sojusznicy i partnerzy zjednoczyli się, aby pokazać gotowość przeciwstawienia się otwartej agresji - powiedziała.

Gen. Jacqueline Van Ovost podkreśliła, że "suwerenność jest rzeczą krytyczną". - To jest zapisane w karcie ONZ, dlatego też uważamy i jesteśmy gotowi stać z ludźmi z Ukrainy przeciwko tej agresji. Jeżeli Rosja może to robić im, to może to zrobić jeszcze komuś innemu. Musimy to przerwać tu i teraz - dodała.