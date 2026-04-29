Świat

Szefowa ambasady USA w Kijowie odchodzi "w obliczu różnic z prezydentem Donaldem Trumpem"

Ambasada USA w Kijowie
Ambasador USA o wojnie w Ukrainie: to koszmarna rzeźnia
Pełniąca obowiązki ambasadora USA w Kijowie Julie Davis ustąpi ze stanowiska i przejdzie na emeryturę - poinformowali we wtorek przedstawiciele władz USA. Według "Financial Times" sytuacja ta ma drugie dno.

Charge d'affaires ambasady USA w Kijowie, Julie Davis, odejdzie ze stanowiska w najbliższym czasie ze względu na zbyt małe, jej zdaniem, poparcie prezydenta Donalda Trumpa dla Ukrainy - podał we wtorek dziennik "Financial Times".

Jak napisała gazeta, powołując się na osoby zaznajomione ze sprawą, Davis opuści Kijów w najbliższych tygodniach. Według tych źródeł dyplomatka jest sfrustrowana swoją rolą "w obliczu różnic z prezydentem Donaldem Trumpem w sprawie jego malejącego poparcia dla Ukrainy".

Ambasada USA w Kijowie
Ambasada USA w Kijowie
Departament Stanu USA zaprzecza

Departament Stanu odrzucił tę interpretację, nazywając ją "fałszem". - Ambasador Davis jest niezłomną zwolenniczką wysiłków administracji Trumpa zmierzających do osiągnięcia trwałego pokoju między Rosją a Ukrainą - powiedział rzecznik Departamentu Stanu Tommy Pigott.

Podkreślił też, że dyplomatka nadal pracuje. - Będzie nadal z dumą promować politykę prezydenta Trumpa, aż do oficjalnego opuszczenia Kijowa w czerwcu 2026 roku i przejścia na emeryturę - dodał Pigott.

Odejście w cieniu zbliżającej się rosyjskiej ofensywy

"FT" zwraca uwagę, że wszystko dzieje się w czasie, gdy Rosja przygotowuje się do letniej ofensywy, a rozmowy pokojowe utknęły. Wcześniej - z tego samego powodu - odeszła poprzednia ambasadorka Bridget Brink, która obecnie kandyduje do Kongresu, oskarżając Trumpa o łagodne podejście do Rosji i ostre do Ukrainy.

Davis miała poinformować Departament Stanu o swoim odejściu ze służby dyplomatycznej. Kończy tym samym trzydziestoletnią karierę. Do obecnej roli została powołana po odejściu Brink. Jednocześnie pozostaje formalnie ambasadorką na Cyprze.

Były ambasador USA w Polsce, Daniel Fried, który zna Davis, chwalił ją jako "wzorową funkcjonariuszkę służby zagranicznej i urzędniczką państwową". - Jest prawdziwą ekspertką, a administracja - niezależnie od tego, czy zdaje sobie z tego sprawę, czy nie - potrzebuje takich osób - ocenił Fried.

