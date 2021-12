Szef wywiadu wojskowego: Ukraina nie odeprze rosyjskiej inwazji bez pomocy Zachodu

Skuteczne odparcie rosyjskiej inwazji przez Ukrainę bez pomocy wojsk zachodnich nie byłoby możliwe - powiedział w rozmowie z dziennikiem "New York Times" szef ukraińskiego wywiadu wojskowego Kyryło Budanow. Pogląd ten podzielają inni dowódcy w Kijowie.

- Niestety, Ukraina musi być na tym etapie obiektywna. Nie mamy wystarczających zasobów militarnych, by odeprzeć atak Rosji na pełną skalę, jeśli zacznie się on bez wsparcia dla nas ze strony sił zachodnich - powiedział Budanow, szef Głównego Zarządu Wywiadu ukraińskiego ministerstwa obrony.

Generał stwierdził, że Rosja byłaby w stanie za pomocą uderzeń z powietrza szybko odciąć frontowe wojska Ukrainy od posiłków i przeciąć linie zaopatrzenia. - Nasze wojska będą w stanie użyć wszystkiego, co będą miały pod ręką, ale uwierzcie mi, że bez dostaw i rezerw nie ma na świecie armii, która by to wytrzymała - dodał.