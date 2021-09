Dawka przypominająca szczepionki przeciw COVID-19. Szef WHO apeluje

Dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus apeluje, żeby bogate kraje do końca roku wstrzymały się z podawaniem trzeciej dawki szczepionki przeciw COVID-19. Na początku sierpnia WHO apelowała o ustanowienie moratorium na dawki przypominające szczepionek przeciw COVID-19 co najmniej do końca września.

- Bogate kraje z dużymi zapasami szczepionek przeciw COVID-19 powinny się powstrzymać przed podawaniem trzeciej dawki do końca roku - oświadczył w środę dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Szef WHO przypomniał, że jego poprzedni apel o wstrzymanie się z podawaniem dawki przypominającej preparatu przeciw koronawirusowi został zignorowany. Dodał, że był "zszokowany" komentarzami wiodących organizacji zrzeszających producentów leków. Mówili oni, że zapasy szczepionek są wystarczające, by dostarczać je do krajów będących w potrzebie i jednocześnie prowadzić kampanię szczepień przypominających.

- Nie będę siedział cicho, gdy koncerny farmaceutyczne i kraje, które kontrolują światowe zaopatrzenie w szczepionki twierdzą, że biedni powinni się zadowolić resztkami - powiedział przewodniczący WHO na konferencji prasowej.

Szczepienie przeciwko COVID-19 DIEGO AZUBEL/PAP/EPA

WHO apeluje o ustanowienie moratorium na dawki przypominające szczepionek

Na początku sierpnia WHO apelowała o ustanowienie moratorium na dawki przypominające szczepionek przeciw COVID-19 co najmniej do końca września. Stany Zjednoczone od razu odrzuciły ten postulat, oceniając, że "nie ma potrzeby" wybierać między podawaniem trzeciej dawki szczepionki swoim obywatelom a wspieraniem biedniejszych krajów.

Od tamtego momentu wiele państw rozpoczęło kampanię szczepień przypominających dla niektórych obywateli. Poza USA, to między innymi Izrael, Francja, Wielka Brytania, Dania czy Niemcy. Także w Polsce pod koniec sierpnia Rada Medyczna zaakceptowała dopuszczenie trzeciej dawki szczepionki przeciw Covid-19 dla osób z zaburzeniami odporności.

