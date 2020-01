Szef unijnej dyplomacji: budowa żydowskich osiedli na Zachodnim Brzegu jest nielegalna

"Unia Europejska będzie nadal udzielała poparcia sprawie wznowienia procesu zmierzającego do osiągnięcia rozwiązania opartego na istnieniu dwóch państw, jest to bowiem jedyna realistyczna forma urzeczywistnienia słusznych aspiracji obu narodów" - podkreślił Borrell.

"Strefa C należy do nas"

- Dążymy do tego, aby w ciągu dekady co najmniej milion obywateli Izraela zamieszkało w Judei i Samarii - mówił Bennett, używając biblijnego nazewnictwa w odniesieniu do terenów Zachodniego Brzegu.

- Zgodnie z polityką państwa Izrael strefa C należy do nas - oświadczył Bennett w środę, odnosząc się do porozumienia izraelsko-palestyńskiego z 1994 roku, na mocy którego strefą C oznaczono osiedla izraelskie pod całkowitą kontrolą Tel Awiwu.