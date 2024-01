Josep Borrell rozmawiał z Radosławem Sikorskim o wsparciu Ukrainy i obchodzeniu sankcji przez Rosję

Szef unijnej dyplomacji Josep Borrell rozmawiał z szefem MSZ Radosławem Sikorskim o wsparciu Ukrainy i przeciwdziałaniu obchodzeniu unijnych sankcji przez Rosję. "Zgodziliśmy się co do potrzeby zwiększenia naszego wsparcia wojskowego dla Ukrainy" - napisał Borrell na platformie X.

"Zgodziliśmy się co do potrzeby zwiększenia naszego wsparcia wojskowego dla Ukrainy, w tym rakietami dalekiego zasięgu i rakietami przeciwlotniczymi. Omówiliśmy także sposoby wzmocnienia środków przeciwdziałających obchodzeniu sankcji, ponieważ znacznie zwiększony europejski eksport do krajów trzecich mógłby trafić do Rosji" - dodał.