Izrael. Szef unijnej dyplomacji "potępił nieodpowiedzialne oświadczenia" ministrów

Wojna pomiędzy Izraelem a Hamasem trwa od 90 dni. Szef dyplomacji Unii Europejskiej Josep Borrell potępia izraelskich ministrów za ich nawoływanie do "dobrowolnego przesiedlenia" Palestyńczyków ze Strefy Gazy. Z kolei izraelska armia ujawniła w środę dowody wskazujące na wykorzystywanie dzieci przez palestyński Hamas.

"Zdecydowanie potępiam podżegające i nieodpowiedzialne oświadczenia izraelskich ministrów Ben Gwira i Smotricza oczerniające ludność palestyńską w Gazie i wzywające do opracowania planu jej emigracji” - napisał w środę wieczorem na platformie "X" szef dyplomacji UE Josep Borrell .

Wcześniej do wezwań Smotricza i Ben Gwira dotyczących "dobrowolnej emigracji" Palestyńczyków odniosły się resorty dyplomacji USA i Francji .

Resort spraw zagranicznych Francji potępił ministrów za "prowokacyjne wzywanie" Palestyńczyków do emigracji i wezwał państwo żydowskie do "powstrzymania się od podobnych, prowokacyjnych deklaracji, które są nieodpowiedzialne i prowadzą do eskalacji napięć".