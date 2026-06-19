Szef ukraińskiego parlamentu do Nawrockiego: popełnił pan katastrofalny błąd
"Decyzja prezydenta Polski Karola Nawrockiego wobec prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego będzie miała negatywne konsekwencje dla partnerstwa dwóch krajów" - napisał przewodniczący Rady Najwyższej (parlamentu) Ukrainy Rusłan Stefanczuk.
"Pierwsze, co chcę powiedzieć osobiście prezydentowi Nawrockiemu: popełnił Pan katastrofalny błąd, który będzie miał daleko idące negatywne konsekwencje dla partnerstwa ukraińsko-polskiego" - dodał.
Ukraiński parlamentarzysta o "prawdziwym celu"
Wcześniej sprawę komentował Mykoła Kniażycki, deputowany do Rady Najwyższej Ukrainy.
"Pozbawienie prezydenta Zełenskiego Orderu Orła Białego pokazuje stosunek prezydenta Nawrockiego do całego narodu ukraińskiego i Sił Zbrojnych Ukrainy, niezależnie od tego, co mówi nam prezydent Nawrocki" - oświadczył.
Zdaniem Kniażyckiego, który jest współprzewodniczącym grupy międzyparlamentarnej Polski i Ukrainy, podejmując tę decyzję, prezydent Nawrocki chciał nie dopuścić do wizyty Zełenskiego w Gdańsku, gdzie jest oczekiwany w związku z zaplanowaną w przyszłym tygodniu Konferencją Odbudowy Ukrainy (URC).
"Prawdziwym celem jest storpedowanie przyjazdu prezydenta Zełenskiego na konferencję URC w Gdańsku, gdzie będą obecni europejscy przywódcy. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. Wszystkie próby tych, którzy pod antyrosyjską retoryką działają na korzyść agresora, zakończą się niepowodzeniem" - oświadczył we wpisie na Facebooku.
Kniażycki po decyzji Nawrockiego o odebraniu Orderu Orła Białego Zełenskiemu
"My zaś nadal będziemy wspólnie z narodem ukraińskim i polskim, odpowiedzialnymi ukraińskimi i polskimi politykami budować wspólną europejską przyszłość i pracować na rzecz zwycięstwa" - podkreślił deputowany opozycyjnej partii Europejska Solidarność.
"Szkoda, że prezydent Nawrocki ani razu nie był w Ukrainie i wygląda na to, że nie planuje tam pojechać. Liczę jednak na odpowiedzialność ukraińskich i polskich elit oraz społeczeństw" - zaznaczył Kniażycki.
Decyzja Nawrockiego w sprawie orderu Zełenskiego
Prezydent Karol Nawrocki poinformował w piątek, że po konsultacji z Kapitułą Orderu Orła Białego podjął decyzję o odebraniu tego odznaczenia Wołodymyrowi Zełenskiemu. Jest to pokłosie decyzji prezydenta Ukrainy o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia "bohaterów UPA".
Nadawanie odznaczeń jest prerogatywą prezydenta. Nadaje on ordery z własnej inicjatywy lub na wniosek premiera oraz kapituł orderów. Prezydent może podjąć decyzję o pozbawieniu orderu na wniosek m.in. kapituły oraz z własnej inicjatywy po zasięgnięciu opinii odpowiedniej kapituły. Może to zrobić w przypadku stwierdzenia, że "nadanie orderu lub odznaczenia nastąpiło w wyniku wprowadzenia w błąd albo odznaczony dopuścił się czynu, wskutek którego stał się niegodny orderu lub odznaczenia". Decyzja prezydenta o odebraniu orderu zgodnie z konstytucją wymaga kontrasygnaty premiera.