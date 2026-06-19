Świat Szef ukraińskiego parlamentu do Nawrockiego: popełnił pan katastrofalny błąd Oprac. Kuba Koprzywa |

Nawrocki: podjąłem decyzję o odebraniu Orderu Orła Białego Zełenskiemu Źródło wideo: x.com/@prezydentpl Źródło zdj. gł.: PAP/Marcin Obara

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

"Decyzja prezydenta Polski Karola Nawrockiego wobec prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego będzie miała negatywne konsekwencje dla partnerstwa dwóch krajów" - napisał przewodniczący Rady Najwyższej (parlamentu) Ukrainy Rusłan Stefanczuk.

"Pierwsze, co chcę powiedzieć osobiście prezydentowi Nawrockiemu: popełnił Pan katastrofalny błąd, który będzie miał daleko idące negatywne konsekwencje dla partnerstwa ukraińsko-polskiego" - dodał.

Ukraiński parlamentarzysta o "prawdziwym celu"

Wcześniej sprawę komentował Mykoła Kniażycki, deputowany do Rady Najwyższej Ukrainy.

"Pozbawienie prezydenta Zełenskiego Orderu Orła Białego pokazuje stosunek prezydenta Nawrockiego do całego narodu ukraińskiego i Sił Zbrojnych Ukrainy, niezależnie od tego, co mówi nam prezydent Nawrocki" - oświadczył.

Zdaniem Kniażyckiego, który jest współprzewodniczącym grupy międzyparlamentarnej Polski i Ukrainy, podejmując tę decyzję, prezydent Nawrocki chciał nie dopuścić do wizyty Zełenskiego w Gdańsku, gdzie jest oczekiwany w związku z zaplanowaną w przyszłym tygodniu Konferencją Odbudowy Ukrainy (URC).

"Prawdziwym celem jest storpedowanie przyjazdu prezydenta Zełenskiego na konferencję URC w Gdańsku, gdzie będą obecni europejscy przywódcy. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. Wszystkie próby tych, którzy pod antyrosyjską retoryką działają na korzyść agresora, zakończą się niepowodzeniem" - oświadczył we wpisie na Facebooku.

Mykoła Kniażycki Źródło zdjęcia: Marcin Gadomski/PAP

Kniażycki po decyzji Nawrockiego o odebraniu Orderu Orła Białego Zełenskiemu

"My zaś nadal będziemy wspólnie z narodem ukraińskim i polskim, odpowiedzialnymi ukraińskimi i polskimi politykami budować wspólną europejską przyszłość i pracować na rzecz zwycięstwa" - podkreślił deputowany opozycyjnej partii Europejska Solidarność.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: "Nie wiem, czy to osłabia Zełenskiego, czy jednak renomę orderu" Fakty po Faktach

"Szkoda, że prezydent Nawrocki ani razu nie był w Ukrainie i wygląda na to, że nie planuje tam pojechać. Liczę jednak na odpowiedzialność ukraińskich i polskich elit oraz społeczeństw" - zaznaczył Kniażycki.

Decyzja Nawrockiego w sprawie orderu Zełenskiego

Prezydent Karol Nawrocki poinformował w piątek, że po konsultacji z Kapitułą Orderu Orła Białego podjął decyzję o odebraniu tego odznaczenia Wołodymyrowi Zełenskiemu. Jest to pokłosie decyzji prezydenta Ukrainy o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia "bohaterów UPA".

Nadawanie odznaczeń jest prerogatywą prezydenta. Nadaje on ordery z własnej inicjatywy lub na wniosek premiera oraz kapituł orderów. Prezydent może podjąć decyzję o pozbawieniu orderu na wniosek m.in. kapituły oraz z własnej inicjatywy po zasięgnięciu opinii odpowiedniej kapituły. Może to zrobić w przypadku stwierdzenia, że "nadanie orderu lub odznaczenia nastąpiło w wyniku wprowadzenia w błąd albo odznaczony dopuścił się czynu, wskutek którego stał się niegodny orderu lub odznaczenia". Decyzja prezydenta o odebraniu orderu zgodnie z konstytucją wymaga kontrasygnaty premiera.

OGLĄDAJ: Ruch prezydenta. "Nie powinno mieć to wpływu na naszą pomoc Ukrainie" Zobacz cały materiał