Szef Rady Europejskiej: musimy się bardziej angażować na Bliskim Wschodzie

Unia Europejska powinna być bardziej aktywna i zaangażowana na Bliskim Wschodzie w związku ze wzrostem napięć w tym regionie po zabiciu przez USA irańskiego generała Kasema Sulejmaniego - oświadczył szef Rady Europejskiej Charles Michel. Wcześniej wezwał prezydenta Iranu Hasana Rowhaniego do przestrzegania porozumienia nuklearnego.

Przewodniczący Rady Europejskiej rozmawiał wcześniej tego dnia z prezydentem Iranu Hasanem Rowhanim, którego wezwał do przestrzegania porozumienia nuklearnego.

Michel poinformował, że w sobotę udaje się do Turcji i Egiptu, gdzie będzie rozmawiał z partnerami UE.

- Nie powinniśmy tylko obserwować, jak inni podejmują za nas decyzje. Chcę, by Europa była "częścią gry" i była w stanie promować i chronić swoje wartości - zaznaczył. - Chcę wykorzystywać różne kanały komunikacji, bo dialog jest bardzo ważny, by podejmować kroki w odpowiednim kierunku. Dlatego z naszymi partnerami będziemy dalej prowadzić ten dialog - dodał.

Dotąd reakcja UE na wydarzenia na Bliskim Wschodzie była ograniczona i sprowadzała się do oświadczeń przedstawicieli instytucji, w tym szefa unijnej dyplomacji, wzywających do powściągliwości.

Zapowiedzi Michela kontrastują z zachowawczością przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, choć to ona zapowiadała jeszcze przed nominacją, że jej KE będzie "geopolityczna".

Szef Rady Europejskiej, który przyjechał do stolicy Chorwacji na inaugurację prezydencji tego kraju w UE, podkreślał, że spokój i bezpieczeństwo na Bliskim Wschodzie są konieczne, by zapewnić stabilność i dobrobyt Europie.

- W bliskiej współpracy z krajami członkowskimi chcę, żeby Europa była bardziej włączona w to, co się dzieje poza nią, i działała, uwzględniając nie tylko krótkoterminową, ale też średnioterminową i długoterminową perspektywę - powiedział.

Jak podkreślił, umowa atomowa z Iranem nie jest idealnym porozumieniem, ale wyznacza ramy do negocjacji z tym krajem. - W najbliższych dniach i tygodniach będziemy mocno zaangażowani w ten temat. Wysoki przedstawiciel (UE - red.) do spraw zagranicznych Josep Borrell ma ważną rolę do odegrania, jeśli chodzi o koordynację stanowisk. Ważną rolę mają też Francja, Niemcy i Wielka Brytania (które negocjowały umowę z Teheranem) - mówił Michel.