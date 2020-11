Szef Pfizera: możemy wysyłać szczepionkę w kilka godzin po jej zatwierdzeniu

Firma Pfizer będzie gotowa do wysyłania swojej szczepionki przeciw COVID-19 w ciągu kilku godzin od momentu, gdy zostanie zatwierdzona do użycia - zapewnił jej prezes Albert Bourla w rozmowie z brytyjską stacją Sky News.

"Gdy dadzą nam zielone światło, naszym celem jest rozpoczęcie wysyłki w ciągu kilku godzin"

- Złożenie wniosków, abyśmy przesłali wymagane informacje do organów regulacyjnych na całym świecie, jest kwestią dni. Wtedy to jest ich czas. Muszą mieć czas i przestrzegać swoich procedur. Gdy dadzą nam zielone światło, naszym celem jest rozpoczęcie wysyłki w ciągu kilku godzin - powiedział Boula. Dodał, że nie spodziewa się, by procedury dopuszczania szczepionki do użytku w jednych krajach były znacząco szybsze niż w innych.