Szef personelu Białego Domu: mamy zamiar przeprowadzić wybory 3 listopada

"Najbardziej niedokładne i sfałszowane wybory w historii"

Wcześniej tego dnia Trump wyraził pogląd, że "z uniwersalnym głosowaniem pocztowym w 2020 roku będą to najbardziej niedokładne i sfałszowane wybory w historii". - To będzie wielki wstyd dla USA. Przełóżmy wybory do czasu, kiedy ludzie będą mogli prawidłowo i bezpiecznie zagłosować - - powiedział. Zaznaczył jednak równocześnie, że uważa dotychczasowe regulacje pozwalające na głosowanie pocztą za "dobre". Meadows ostrzegł w stacji CBS, że z nadesłanymi kartami do głosowania należy odpowiednio się obchodzić; nie przedstawił jednak dowodów, że nie obchodzono się z nimi w odpowiedni sposób w przeszłości - podaje agencja Reutera. Spytany, czy nieodpowiedzialnym ze strony Trumpa było propagowanie pomysłu przełożenia wyborów, Meadows odparł: - Odpowiedzialne jest mówienie przez niego, że jeśli spróbujemy przejść do 100-procentowo uniwersalnego głosowania pocztowego, czy to sprawi, że wynik wyborów będzie znany 3 listopada? Teraz byłbym skłonny twierdzić, że nie będziemy go mieli nawet 1 stycznia.