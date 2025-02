Mamy doskonałego negocjatora przy stole z pozycji siły, który poradzi sobie zarówno z Władimirem Putinem, jak i Wołodymyrem Zełenskim. Nikt nie dostanie wszystkiego, czego chce - powiedział sekretarz obrony USA Pete Hegseth. Oświadczył też, że mówienie o tym, że Ukraina nie wróci do granic sprzed 2014 roku nie jest ustępstwem wobec Putina, ale realistycznym podejściem.

W Brukseli odbyło się dwudniowe spotkanie w kwaterze głównej NATO, w którym udział wzięli ministrowie obrony krajów członkowskich. Sekretarz obrony USA Pete Hegseth pytany przez dziennikarzy o rozmowę prezydenta USA Donalda Trumpa z prezydentem Władimirem Putinem o sytuacji w Ukrainie powiedział, że "jest powód, dla którego do negocjacji dochodzi właśnie teraz".

Hegseth zapewniał też, że negocjacje odbędą się ze stronami rosyjską i ukraińską. - Gdybyście państwo tego nie zauważyli, prezydent Trump dzwonił zarówno do Putina, jak i Zełenskiego - mówił.

"Trzyma wszystkie karty w ręku"

Minister obrony USA Pete Hegseth oświadczył też w czwartek w Brukseli, że mówienie o tym, że Ukraina nie wróci do granic sprzed 2014 r. nie jest ustępstwem wobec Putina, ale realistycznym podejściem. Dodał, że takie podejście wskazuje na "uznanie twardych realiów władzy w terenie".

Amerykański polityk odrzucił także zarzuty o to, że tego typu wypowiedzi odbierają Ukrainie i jej sojusznikom przewagę negocjacyjną.

- Trwają twarde negocjacje prowadzone przez prezydenta Trumpa. Prezydent Zelensky i prezydent Putin rozumieją realia panujące na miejscu. Prezydent Trump, jako negocjator, również rozumie tę dynamikę. Odrzucam założenie, że prezydent Trump nie ma do czynienia z pełnym zestawem kart. Przeciwnie, to on trzyma wszystkie karty w ręku - ocenił Hegseth.