Szef Pentagonu o Wspólnej Deklaracji Współpracy Obronnej z Polską. "Kamień milowy"

Esper: Wspólna wizja zarysowana przez Trumpa i Dudę

"Kamień milowy dla stosunków polsko-amerykańskich"

Amerykanie plany wojskowe w Europie

W środę Mark Esper przekazał, że Pentagon rozpocznie wycofywanie około 12 tysięcy amerykańskich żołnierzy z Niemiec, spośród których 5,6 tysięcy zostanie skierowanych do innych państw NATO. Wyjaśnił, że wojska USA przemieszczą się między innymi do Belgii i Włoch. We Włoszech rozmieszczone zostaną m.in. myśliwce F-16, a do belgijskiego Mons przeniesione zostanie rozlokowane obecnie w niemieckim Stuttgarcie Dowództwo Europejskie Stanów Zjednoczonych (EUCOM).