Przemilczeli ważne informacje. "To niedopuszczalne"

Szef Pentagonu Lloyd Austin trafił w poniedziałek do wojskowego szpitala w Waszyngtonie. Opinia publiczna została poinformowana o jego hospitalizacji dopiero w piątek. Sam prezydent Joe Biden miał dowiedzieć się o pobycie w szpitalu po kilku dniach. Republikanie zwracają uwagę, że "sekretarz obrony jest kluczowym ogniwem w łańcuchu dowodzenia między prezydentem a siłami zbrojnymi" i takie informacje powinny być przekazywane opinii publicznej jak najszybciej. "Zdaję sobie sprawę, że mogłem wykonać lepszą pracę (...) Zobowiązuję się do poprawy" - oświadczył Austin.

70-letni Lloyd Austin , amerykański sekretarz obrony, trafił do wojskowego szpitala w Waszyngtonie 1 stycznia. Pentagon podał, że powodem hospitalizacji były powikłania po zabiegu medycznym. O tym, że Austin przebywa w szpitalu, Pentagon poinformował opinię publiczną dopiero w piątek, czyli cztery dni po hospitalizacji.

Oświadczenie Lloyda Austina. "Zobowiązuję się do poprawy"

"Zdaję sobie sprawę, że mogłem wykonać lepszą pracę, dbając o odpowiednie informowanie opinii publicznej. Zobowiązuję się do poprawy" - zapewnił Austin w pisemnym oświadczeniu.

"Ważne jest, aby powiedzieć: to była moja procedura medyczna i biorę pełną odpowiedzialność za swoje decyzje dotyczące ujawnienia informacji" - zaznaczył szef Pentagonu.

Rzecznik Departamentu Obrony poinformował, że w piątek Austin powrócił do pełni obowiązków, choć nadal przebywa w szpitalu.

Republikanie krytykują Austina

Senator Roger Wicker, republikanin w Senackiej Komisji ds. Sił Zbrojnych zarzucił Pentagonowi, że nie poinformował Kongresu o hospitalizacji wcześniej, choć powinien on zostać poinformowany natychmiast. Wicker powiedział, że ta sytuacja mogła zmniejszyć zaufanie opinii publicznej do administracji Bidena. - Departament Obrony celowo przez wiele dni ukrywał stan zdrowia sekretarza obrony. Jest to niedopuszczalne - powiedział Wicker.