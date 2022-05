Szef Pentagonu pytany o ewentualny atak na Polskę i inne kraje: będziemy gotowi, by odpowiedzieć

Podczas przesłuchania Austin został zapytany przez republikanina Harolda Rogersa z Kentucky o możliwy rosyjski atak na Polskę. – Rosjanie nie mają żadnych skrupułów ani nie stosują się do żadnych zasad prowadzenia wojny. Przyjmijmy na moment, że Rosjanie decydują się na uderzenie w instalacje rakietowe w Polsce lub w innym kraju regionu? Jaka byłaby na to reakcja amerykańska? – zapytał.

Szef Pentagonu o reakcji USA na ewentualny rosyjski atak na Polskę

- Zawsze niebezpieczne jest wdawać się w hipotetyczne scenariusze, ale w tym przypadku jest to bardzo, bardzo ważna kwestia. Jeśli Rosja zdecyduje się na zaatakowanie jakiegokolwiek kraju, który jest członkiem NATO, to byłby "game changer" - przyznał Lloyd Austin.

Szef Pentagonu stwierdził, że NATO rozpatrywało, jakie działania są potrzebne do obrony jego sojuszników. - Wtedy, zgodnie z zobowiązaniami artykułu 5., z pewnością NATO odpowiedziałoby, najprawdopodobniej jako koalicja w jakiejś formie. Sojusz ma to, czego potrzeba, by odpowiedzieć na atak na któreś z państw członkowskich. To dla nas bardzo ważne - dodał.