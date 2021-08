Szef ONZ Antonio Guterres wzywa talibów do wstrzymania ofensywy w Afganistanie i negocjacji pokojowych

Antonio Guterres poinformował, że tylko w zeszłym miesiącu ponad tysiąc osób zginęło lub zostało rannych w atakach talibów na cywilów. Sekretarz generalny ONZ zwraca uwagę na doniesienia o łamaniu przez talibów praw afgańskich kobiet i apeluje do wstrzymania ofensywy i przystąpienia do negocjacji pokojowych.

Sekretarz generalny ONZ wezwał talibów do natychmiastowego wstrzymania ofensywy w Afganistanie i ostrzegł, że "Afganistan wymyka się spod kontroli". "To jest moment, aby powstrzymać ofensywę. To jest moment, aby rozpocząć poważne negocjacje. To jest moment, aby uniknąć przedłużającej się wojny domowej lub izolacji Afganistanu" – powiedział Guterres.