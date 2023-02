Szef ONZ Antonio Guterres: świat podąża w kierunku szerszej wojny

Perspektywy pokoju wciąż się kurczą, a ryzyko dalszej eskalacji i rzezi wciąż rośnie - przekonywał sekretarz generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych Antonio Guterres, mówiąc o wojnie w Ukrainie podczas wystąpienia przed Zgromadzeniem Ogólnym ONZ. Podkreślił, że rok 2023 zaczął się od wielu wyzwań i zaapelował: - Musimy się obudzić i zabrać do pracy.

Guterres: świat podąża ku szerszej wojnie

Przypomniał, że grupa naukowców, "monitorujących zegar zagłady niedawno oszacowała, że ludzkość nigdy nie była tak blisko końca świata i teraz jest 90 sekund przed północą". Jego zdaniem powinno oznaczać to "włączenie się sygnału alarmowego". - Musimy się obudzić i zabrać do pracy - mówił szef ONZ i ocenił, że najważniejszym obecnie wyzwaniem jest wojna w Ukrainie . -Perspektywy pokoju wciąż się kurczą. Ryzyko dalszej eskalacji i rzezi wciąż rośnie - mówił.

- Myślę, że świat nie podąża jak lunatyk ku szerszej wojnie, ale obawiam się, że tak naprawdę robi to z szeroko otwartymi oczami – powiedział.

Wspomniał też inne niebezpieczne konflikty, jak ten między Izraelem a Palestyńczykami, sytuację w Afganistanie, Birmie, w Sahelu czy na Haiti. - Gdyby wszystkie kraje wypełniały swoje zobowiązania wynikające z Karty ONZ, prawo do pokoju byłoby zagwarantowane – przekonywał. Podkreślił, że poszanowanie praw człowieka powinno znajdować się w centrum wszelkich wartości.

Szef ONZ mówi o "okruchach" dla biednych i apeluje o reformy

Guterres potępił brak "wizji strategicznej" i "zamiłowanie" decydentów politycznych oraz ekonomicznych do krótkoterminowych działań. - Następne wybory. Następny manewr polityczny, by utrzymać się przy władzy lub kursy akcji następnego dnia. To krótkoterminowe myślenie jest nie tylko głęboko nieodpowiedzialne, ale i niemoralne - ocenił.