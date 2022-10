Stoltenberg: wzywamy Rosję do odnowienia porozumienia zbożowego

Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg wezwał Rosję do odnowienia "umowy zbożowej" ONZ, która wygasa w listopadzie, oraz do powstrzymania agresji, która zamienia dużą część Morza Czarnego w strefę wojny. Szef NATO zaznaczył, że Morze Czarne ma strategiczne znaczenie dla NATO, dlatego Sojusz zwiększa swoją obecność wojskową w regionie.

- Wzywamy Rosję do odnowienia porozumienia zbożowego ONZ , które zostało osiągnięte z pomocą Turcji, i do umożliwienia kontynuacji dostaw żywności dla tych, którzy najbardziej jej potrzebują – dodał szef NATO.

Słowa Stoltenberga były nawiązaniem do przemówienia prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, który powiedział, że Rosja obecnie blokuje 175 statków, które miały opuścić ukraińskie porty w ramach inicjatywy eksportu zboża.

Zełenski: Rosja chce zaostrzyć światowy kryzys żywnościowy

- Jest jasne, że Rosja zamierza ponownie zaostrzyć światowy kryzys żywnościowy, aby przywrócić zagrożenie głodem na dużą skalę. A to w szczególności jest obowiązkiem wszystkich naszych partnerów: zagwarantować bezpieczeństwo żywnościowe i zakończyć tę brudną rosyjską grę – powiedział ukraiński prezydent.

Zełenski podkreślił, że nie jest to tylko problem handlowy, ale przede wszystkim pogorszenie dostępu do żywności dla milionów ludzi i groźba jeszcze większego wzrostu cen podstawowych produktów na różnych kontynentach – zarówno w Afryce, jak i w Azji, a także w Europie.

- Jeśli jednak Rosji powiedzie się jej scenariusz, skończy się to nowym kryzysem migracyjnym na dużą skalę. Rosja jako państwo terrorystyczne jest we wszystkich sferach terrorystyczna i zasługuje na to, aby wywierać na nią codziennie wzmożoną presję międzynarodową – podkreślił.