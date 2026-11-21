Rutte: NATO będzie bronić każdej piędzi polskiego terytorium Źródło zdj. gł.: TVN24

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Wywiad z Markiem Ruttem dziś o 19.25 w "Faktach po Faktach" w TVN24

Sekretarz generalny Paktu Północnoatlantyckiego przybył z nieoficjalną wizytą do Warszawy dzień po tym, jak trzy rosyjskie obiekty wleciały w polską przestrzeń powietrzną. W sobotę w rozmowie z dziennikarzami stwierdził, że był to "niebezpieczny incydent". Przypomniał, że był w kontakcie z premierem Donaldem Tuskiem i prezydentem Karolem Nawrockim.

Mark Rutte: Polska jest silnym sojusznikiem

Podkreślił, że polskie myśliwce razem z sojuszniczymi samolotami broniły naszego terytorium "dokładnie tak, jak powinno być". - Polska jest silnym sojusznikiem, macie doskonałą armię. Teraz musimy się upewnić, co się wydarzyło - dodał.

Zapewnił, że naczelny dowódca sił NATO w Europie generał Alexus Grynkewich zrobi wszystko, by upewnić się, gdzie leżą zagrożenia dla naszej obrony i możliwości odstraszania oraz, jeżeli to będzie konieczne, dokona odpowiednich modyfikacji. - Lecz to nie będzie coś, co będziemy ogłaszać publicznie - zastrzegł.

- Jako sojusz będziemy bronić każdej piędzi naszego terytorium - oświadczył Rutte.

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Dziennikarze pytali też urzędnika o sprawę obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce. Rutte ocenił, że to dobrze, że USA robią strategiczny przegląd swojej obecności w Europie. - Ponieważ muszą troszczyć się o tyle teatrów działań, w tym Indo-Pacyfiku i wszystkie inne, ale również są bardzo dobrze zaangażowani w NATO, w Europę - tłumaczył.

- Pracujemy z Amerykanami w tej kwestii, ale jest to bardzo stosowne, żeby ocenili swoją obecność tutaj - ciągnął Rutte. Podkreślił, że obecność stałej bazy armii USA w Polsce to temat do omówienia między Polską a USA.

Sekretarz generalny NATO wspomniał też o tym, że Sojusz chce doprowadzić do tego, aby z powodu wysokich kosztów wojny w Ukrainie zmusić Rosję do rozmów pokojowych. Wskazał, że Ukraina zabija lub dotkliwie rani do 50 tysięcy rosyjskich żołnierzy miesięcznie.

Trzy obiekty wleciały do Polski

W piątek podczas nocnych zmasowanych ataków Rosji na Ukrainę doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Trzy obiekty wleciały i upadły w trzech różnych miejscach blisko wschodniej granicy Polski. Nikt nie odniósł obrażeń.

W związku z incydentem Kosiniak-Kamysz zapowiedział wystąpienie do sekretarza generalnego NATO o wydzielenie dodatkowych sił i środków na potrzeby operacji Eastern Sentry, której celem jest wzmocnienie obrony wschodniej flanki Sojuszu.

Wśród potrzebnych zdolności wymienił dodatkowy samolot wczesnego ostrzegania AWACS. Rozmawiał również z polskim przedstawicielem przy NATO Jackiem Najderem o możliwości zwołania nadzwyczajnego posiedzenia Sojuszu.

Wiceminister obrony narodowej Paweł Zalewski powiedział w piątek na antenie TVN24, że Kosiniak-Kamysz zwrócił się do sojuszników z NATO o "zwiększenie środków obrony powietrznej, ale także środków rozpoznania".