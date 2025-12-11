Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Szef NATO ostrzega przed wojną na "skalę porównywalną z tą, jaką przeżyli nasi dziadkowie"

Mark Rutte
Magdalena Górnicka-Partyka: USA patrzą na NATO podobnie jak Rosja
Źródło: TVN24
Obawiam się, że zbyt wielu sojuszników spoczywa na laurach - mówił w czwartek szef NATO Mark Rutte. Ostrzegał przed zagrożeniem ze strony Rosji i wezwał do zintensyfikowania wysiłków obronnych, aby zapobiec wojnie, która "mogłaby przybrać skalę porównywalną z tą, jaką przeżyli nasi dziadkowie i pradziadkowie".

Sekretarz generalny NATO Mark Rutte przestrzegł w czwartek na wspólnej konferencji prasowej z kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem przed "zbytnim zadowoleniem z siebie" krajów Europy w obliczu rosyjskiego zagrożenia. - Podczas zimnej wojny prezydent (Ronald) Reagan ostrzegał przed agresywnymi impulsami imperium zła. Dziś prezydent (Władimir) Putin znów zajmuje się budowaniem imperium - powiedział.

Europa złożyła Trumpowi propozycję
Dowiedz się więcej:

Europa złożyła Trumpowi propozycję

Szef NATO: jesteśmy kolejnym celem Rosji

Rutte ocenił, że zbyt wielu sojuszników w NATO nie odczuwa pilności działań wobec zagrożenia ze strony Rosji w Europie. Wezwał do zintensyfikowania wysiłków, aby zapobiec wojnie, która "mogłaby przybrać skalę porównywalną z tą, jaką przeżyli nasi dziadkowie i pradziadkowie".

- Jesteśmy kolejnym celem Rosji. Obawiam się, że zbyt wielu po cichu spoczywa na laurach. Zbyt wielu nie odczuwa pilności. I zbyt wielu wierzy, że czas działa na naszą korzyść. Tak nie jest. Czas na działanie nadszedł - podkreślił.

Według niego "konflikt jest u naszych drzwi". - Rosja ponownie sprowadziła wojnę do Europy i musimy być przygotowani - dodał. Rutte ocenił też, że Rosja mogłaby być gotowa do użycia siły militarnej przeciwko NATO w ciągu pięciu lat.

"Straszny scenariusz". Rutte o tym, gdyby Ukraina przegrała

Mark Rutte przypomniał też, dlaczego tak istotne jest wspieranie Kijowa w wojnie z Rosją i przeciwstawianie się wygórowanym żądaniom Putina w negocjacjach pokojowych.

Opisał hipotetyczny scenariusz, w którym Ukraina przegrywa wojnę. Jak ocenił, gdyby wojska Putina na stałe były obecne w tym kraju, zdecydowanie zwiększyłoby się ryzyko ataku na państwa NATO. Kluczowe wtedy - jak ocenił - byłoby poprawienie zdolności odstraszania.

- NATO musiałoby znacząco zwiększyć swoją obecność wojskową na wschodniej flance, a sojusznicy musieliby znacznie bardziej i szybciej zwiększyć wydatki i produkcję obronną - powiedział.

- Tęsknilibyśmy za czasami, gdy 3,5 procent PKB na podstawową obronę wystarczało (...). Doszłoby do nagłych cięć w wydatkach publicznych, problemów gospodarczych i dalszej presji finansowej. W takiej sytuacji konieczne byłoby pójście na bolesne, lecz nieuniknione kompromisy, aby chronić naszą ludność - opisywał Rutte.

Jak podkreślił, "to straszny scenariusz, ale jeśli dotrzymamy naszych zobowiązań, możemy temu zapobiec".

OGLĄDAJ: Kryzys w Rosji nadchodzi. Co wiedzą Amerykanie?
Putin, Witkoff

Kryzys w Rosji nadchodzi. Co wiedzą Amerykanie?

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: mgk/akr

Źródło: Reuters, Guardian

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/CLEMENS BILAN

Udostępnij:
TAGI:
Mark RutteNATORosjabezpieczeństwoEuropa
Czytaj także:
Lekarz rodzinny zleci więcej badań
Przyjmowała pacjentów mimo sądowego zakazu. 176 zarzutów
Katowice
imageTitle
LeBron wciąż to ma. 40-latek błysnął spektakularnymi akcjami
EUROSPORT
Władysław Kosiniak-Kamysz
Szef MON o słowach prezydenta: na kłamstwa nie można się godzić
Polska
Dzieci w ciężkim stanie trafiły do szpitala w Warszawie (zdj. ilustracyjne)
Zasłabła po zatruciu czadem, uratowała ją 13-letnia córka
Opole
parking samochody
Blady strach padł na branżę, naciski rządów. Bruksela reaguje
BIZNES
MS Navigator of the Seas
Śmierć na wycieczkowcu. Wcześniej mężczyzna wypił 33 drinki
Świat
Robert Bąkiewicz na wiecu PiS
Bąkiewicz wezwany do zwrotu pieniędzy. "Setki tysięcy złotych do oddania"
Polska
35 min
pc
Wędzona makrela senatora KO. Po co politycy to robią?
WITajcie w mojej bańce
Szymon Hołownia
Co z karierą w ONZ? Wpis Hołowni z Nowego Jorku
Polska
Krzysztof Stanowski i Natalia Janoszek
Wyrok w sprawie Stanowski kontra Janoszek. "Żałuję, że nie mogę zacytować"
Polska
PKP Cargo nie może wozić polskiego wojska? Powraca zdementowany przekaz
Zmiana w radzie nadzorczej PKP Cargo
BIZNES
Odkrycie w Barnham
Niezwykłe ślady w palenisku. Przełomowe odkrycie archeologów
METEO
imageTitle
Ukraina wybrała stadion na baraże mistrzostw świata
EUROSPORT
Zatrzymała go policja
Wjechał pod prąd na rondo, bo "się zagapił". Nagranie
Wrocław
Szpital w Ostrzeszowie
Lekarze przechodzą do innego szpitala. Oddziały zawieszone
Poznań
tusk
Rozmowa Tuska z ambasadorem USA "pokazała, jak ważna jest Polska"
Polska
Zełenski, rozmowy
Europa "utknęła w pętli". "Polityka ustępstw nie może być długoterminową strategią"
Świat
W wypadku zginął pasażer, kierowca trafił do szpitala
Pasażer zginął na miejscu, kierowca zmarł w szpitalu
Katowice
imageTitle
Ekspresowa metamorfoza. Od rozczarowania kadry do gwiazdy jednej z najlepszych lig świata
Najnowsze
Twierdzą: "nisko upadliśmy". Jeśli to prawda, to kiedy?
Teraz twierdzą: "nisko upadliśmy". A jak było, gdy rządzili?
Zuzanna Karczewska
praca biuro shutterstock_2572543283
Polska druga od końca. Niepokojący wynik
BIZNES
Wojciech Skurkiewicz
"Proszę mnie nie dotykać". Dziennikarka przerwała wywiad z senatorem
Polska
ranny chłopiec
11-letni Roman opowiadał o mamie, tłumaczka nie wytrzymała
Świat
Niecodzienna interwencja straży miejskiej. Lis na dachu Amberexpo w Gdańsku
Lis na dachu biurowca
Trójmiasto
Rosyjskie okręty na Morzu Czarnym. Zdjęcie ilustracyjne
Pucz inspirowany z Kremla? Przy wybrzeżu były już rosyjskie okręty
Świat
Szkoła podstawowa w Siedlcach została ewakuowana
Zawroty głowy i omdlenia. Ewakuowali szkołę
WARSZAWA
Rozbita grupa przestępcza handlująca nielegalnym tytoniem
Zatrzymali 11 osób, przejęli gotówkę i samochody
Wrocław
imageTitle
Liga Mistrzów zapada w zimowy sen. Zobacz aktualną tabelę
Najnowsze
Plac Zamkowy w Warszawie (zdjęcie ilustracyjne)
Polska coraz popularniejsza wśród turystów. "Silny wzrost ruchu"
BIZNES
Konferencja Polski 2050 w Sejmie
Jest oficjalna lista kandydatów na szefa Polski 2050
Polska

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica