Szef NATO: musimy dać Ukrainie to, czego potrzebuje, aby wygrała

Szef NATO zaznaczył, że Putin nie jest zainteresowany pokojem. Ostrzegł też, że jeśli Putin wygra wojnę na Ukrainie , będzie to dla niego i innych reżimów autorytarnych sygnał, że mogą dostać to, czego chcą, używając siły.

Sekretarz generalny NATO zauważył, że sytuacja na Ukrainie ma globalne implikacje, gdyż Pekin uważnie się jej przygląda i obserwuje, jakie konsekwencje poniesie Rosja w wyniku inwazji. To, co się dzieje dziś w Europie, jutro może mieć miejsce w Azji - ostrzegł.

Stoltenberg: zależność Europy od rosyjskiego gazu uczyniła nas bezbronnymi

Stoltenberg: Bez NATO nie ma bezpieczeństwa w Europie. To jest czas, by wzmocnić i powiększyć nasz sojusz

Stoltenberg: Bez NATO nie ma bezpieczeństwa w Europie. To jest czas, by wzmocnić i powiększyć nasz sojusz Reuters

Sunak: teraz jest moment, by podwoić wsparcie dla Ukrainy

Brytyjski premier Rishi Sunak wezwał do podwojenia wsparcia dla Ukrainy oraz do skoordynowania strategii wojskowej, by wygrała wojnę i strategii politycznej, by wygrała pokój.