Stoltenberg: musimy zapewnić Ukrainie bezpieczeństwo w długoterminowej perspektywie

NATO skupia się teraz na dostarczaniu niezbędnej pomocy Ukrainie, by była w stanie odbić swoje terytorium i przetrwać jako państwo - oświadczył w czwartek w Oslo sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Dodał, że Sojusz musi też "zapewnić Ukrainie bezpieczeństwo w perspektywie długoterminowej, po zakończeniu wojny".

- Kiedy wojna się skończy, musimy być pewni, że mamy plan, by zapewnić, że to nie będzie przerwa w działaniach Rosji przeciwko Ukrainie (...) Musimy zatrzymać to błędne koło agresji przeciwko Ukrainie - mówił Stoltenberg na konferencji prasowej po nieformalnym spotkaniu ministrów spraw zagranicznych w stolicy Norwegii.