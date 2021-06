Rau: Reżim Łukaszenki uporczywie próbuje skłócić Polaków i Białorusinów. Raczej bez skutku

- Jeśli chodzi o te próby skłócenia społeczeństwa polskiego ze społeczeństwem białoruskim, to powiedzmy sobie, są to próby uporczywie podejmowane przez reżim Alaksandra Łukaszenki, ale one nie wydają się skuteczne - stwierdził Zbigniew Rau w Programie Pierwszym Polskiego Radia.