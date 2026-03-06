Logo strona główna
Świat

"Wzięcie zakładników i kradzież". Szef MSZ Ukrainy pisze, co stało się na Węgrzech

Viktor Orban
Radosław Sikorski o blokowaniu sankcji dla Rosji przez Węgry
Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha napisał, że siedmiu ukraińskich obywateli zostało wziętych za zakładników przez węgierskie władze. Jechali oni w konwoju z gotówką z Austrii do Ukrainy. "Mamy do czynienia z wzięciem zakładników i kradzieżą pieniędzy" - ocenił Sybiha.

"Dziś w Budapeszcie węgierskie władze wzięły siedmiu obywateli Ukrainy za zakładników" - napisał Andrij Sybiha w czwartek późnym wieczorem.

Szef ukraińskiej dyplomacji oświadczył, że zatrzymani Ukraińcy jechali dwoma samochodami banku po trasie Austria - Ukraina, przewożąc gotówkę w ramach regularnych przewozów. "Mamy tu do czynienia z wzięciem ich przez Węgry za zakładników i kradzieżą pieniędzy" - ocenił Sybiha.

"Jeśli to jest ta siła, o której mówił dziś premier Viktor Orban, to jest to siła grupy przestępczej. To terroryzm państwowy i wymuszenia" - dodał, komentując zapowiedź Orbana dotyczącą wywarcia na Kijowie presji w sprawie ponownego uruchomienia rurociągu Przyjaźń, którym rosyjska ropa trafia na Węgry przez Ukrainę.

Orban grozi Ukrainie. "Pokonamy ich"
Orban grozi Ukrainie. "Pokonamy ich"

BIZNES

Rurociąg został pod koniec stycznia zaatakowany przez Rosję. Ukraina zapewnia, że został uszkodzony i jest remontowany. Budapeszt z kolei twierdzi, że tranzyt ropy jest celowo przez Kijów wstrzymywany, a rurociąg jest sprawny.

"Ładunek został zarejestrowany zgodnie z międzynarodowymi przepisami transportowymi i obowiązującymi europejskimi procedurami celnymi" - napisał OszczadbankSA, który organizował konwój. Jak dodano w komunikacie, w samochodach przewożono 40 milionów dolarów, 35 milionów euro oraz 9 kilogramów złota.

"Wysłaliśmy już oficjalną notę z żądaniem natychmiastowego uwolnienia naszych obywateli. Zwrócimy się również do Unii Europejskiej z prośbą o jednoznaczne zakwalifikowanie bezprawnych działań Węgier: wzięcia zakładników i rozboju" - poinformował szef MSZ Ukrainy.

Kryzys po wstrzymaniu dostaw ropy

W reakcji na wstrzymanie dostaw ropy Węgry i Słowacja - gdzie również tą drogą trafia surowiec - uwolniły swoje strategiczne rezerwy ropy i wstrzymały dostarczanie oleju napędowego na Ukrainę. Ponadto władze w Bratysławie zawiesiły dostawy energii elektrycznej na Ukrainę, a Węgry zagroziły podjęciem podobnej decyzji. Rząd w Budapeszcie zapowiedział też, że do czasu wznowienia transportu ropy będzie blokować 20. pakiet sankcji UE wobec Rosji oraz unijną pożyczkę dla Kijowa o wartości 90 miliardów euro.

pc

TVN24 HD

pc
Opracował Mikołaj Stępień/ft

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: OLIVIER MATTHYS/EPA/PAP

WęgryUkraina
