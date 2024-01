Szef MSZ w Berlinie. "Europa potrzebuje naszej niemiecko-polskiej siły twórczej"

Szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski wystąpił we wtorek na wspólnej konferencji prasowej w Berlinie ze swoją niemiecką odpowiedniczką Annaleną Baerbock. - Europa potrzebuje naszej niemiecko-polskiej siły twórczej, a my potrzebujemy Europy - mówiła Baerbock. - Myślimy o przyszłości, chociaż wiemy, że kwestie historyczne będą jeszcze długo odgrywały ważną rolę w naszych relacjach z Niemcami - stwierdził Sikorski.

Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski rozpoczął we wtorkowe popołudnie wizytę w Berlinie, gdzie spotkał się z szefową niemieckiej dyplomacji Annaleną Baerbock.

- Niemcy i Polska są zupełnie zgodne, stoimy w dalszym ciągu mocno u boku Ukrainek i Ukraińców w ich walce o wolność, wsparcie dla Ukrainy jest dalej udzielane, tak długo jak będzie to konieczne - zapewniła szefowa MSZ Niemiec. Zapowiedziała też, że w czerwcu w Berlinie odbędzie się konferencja na temat odbudowy Ukrainy.

Jak dodała, "konfrontacja z cierpieniem wielu milionów ludzi, jakie Niemcy sprowadziły na Polskę, pozostaje wiecznym zadaniem". - Cieszę się, że w tym duchu wspólnego kształtowania naszej przyszłości w sercu Europy na rzecz ludzi w naszych krajach i przede wszystkim na rzecz przyjaźni naszych krajów, będziemy zaraz kontynuować naszą rozmowę, bowiem Europa potrzebuje naszej niemiecko-polskiej siły twórczej, a my potrzebujemy Europy - stwierdziła Baerbock.

Sikorski: wracamy do regularnej dynamiki spotkań

Zaznaczył jednak, że "nie oznacza to, że we wszystkim będziemy się zgadzali". - Między sąsiadami zawsze są jakieś różnice interesów. Mamy obszary, w których poszukiwanie wspólnego mianownika wymaga więcej wysiłku. Ale można do tego mieć podejście konstruktywne i przede wszystkim pozbawione konfrontacyjnej retoryki - mówił szef dalej Sikorski.