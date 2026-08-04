Świat Szef MSZ Litwy krytykuje NATO po incydencie z rosyjską rakietą w Polsce Oprac. Adam Styczek |

Rosyjska rakieta naruszyła polską przestrzeń powietrzną. Opis zdarzeń minuta po minucie Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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- Spokój udało się zachować, jednak po tym incydencie powinna nastąpić zdecydowana reakcja, przede wszystkim poprzez zwiększenie sił - powiedział minister spraw zagranicznych Litwy Kestutis Budrys w telewizyjnym programie Dienos tema (Temat Dnia) litewskiego nadawcy publicznego LRT.

W jego ocenie odpowiedź powinna obejmować również przekaz skierowany do Rosji, nawet jeśli nie będzie on publiczny. Zdaniem ministra wcześniejsze operacje NATO "Eastern Sentry" i "Baltic Sentry" pokazały, że zwiększenie obecności wojskowej w regionie przyniosło wymierne efekty.

Miejsce upadku rakiety w miejscowości Tarnawa-Kolonia w województwie lubelskim Źródło zdjęcia: TVN24

- Kiedy zwiększyliśmy siły w regionie, a Rosja uznała to za niekorzystne dla siebie, zaczęła zachowywać większą ostrożność. Ustały incydenty wymierzone w Polskę, a także przypadki uszkadzania infrastruktury na Morzu Bałtyckim - zauważył Budrys. Jak zastrzegł, nie oznacza to, że każdy taki incydent był celowym działaniem Rosji, jednak po ostatnim wydarzeniu - jego zdaniem - Sojusz powinien ponownie zareagować w podobny sposób.

Reakcja NATO na incydent w Polsce

Sekretarz generalny NATO Mark Rutte informował w czwartek, że rozmawiał z premierem Donaldem Tuskiem na temat naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjski pocisk rakietowy. Zapewnił o solidarności Sojuszu z Polską. Przypomniał, że zarówno Polska, jak i NATO uruchomiły swoje systemy obrony powietrznej i lądowej.

Discussed with @donaldtusk the violation of Poland’s airspace by a Russian missile. Poland and #NATO activated their air and ground defences. We stand in solidarity with Poland and will continue to strengthen our readiness to defend against any threat, including missile attacks.… — Mark Rutte (@SecGenNATO) July 30, 2026 Rozwiń Źródło: X

Budrys ocenił jednak, że reakcja polityczna NATO była niewystarczająca. - Jeżeli brakuje odpowiednich zdolności, musimy je zwiększyć, ponieważ nie możemy dopuścić do normalizacji sytuacji, w której rakiety naruszają naszą przestrzeń powietrzną. Odpowiedź polityczna NATO jako organizacji mogła być zdecydowanie mocniejsza - skomentował.

W czwartek rano podczas kolejnego zmasowanego rosyjskiego ataku na Ukrainę w polską przestrzeń powietrzną wtargnął pocisk, który następnie spadł w okolicy wsi Tarnawa-Kolonia w województwie lubelskim, około 100 kilometrów od polskiej granicy.

W czwartek po południu, po kilku godzinach pracy służb na miejscu, premier Tusk przekazał, że rakieta była "uzbrojona i z dużym prawdopodobieństwem rosyjska". Według prowadzącej śledztwo w tej sprawie Prokuratury Okręgowej w Lublinie najprawdopodobniej był to rosyjski pocisk manewrujący Ch-101.