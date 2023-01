Szef MSZ Holandii: jeżeli Ukraina wystąpi o dostarczenie myśliwców F-16, potraktujemy tę prośbę z "otwartością"

czytaj dalej

Piątek jest 331. dniem inwazji zbrojnej Rosji na Ukrainę. - Różne kraje Europy zadeklarowały przekazanie Ukrainie sprzętu pancernego i jest to bardzo ważne wsparcie - powiedział w amerykańskiej bazie Ramstein sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. - Jeśli Rosja wygra, będzie to tragedią dla Ukrainy, ale również zagrożeniem dla nas wszystkich - ostrzegł. Stoltenberg powiedział także, że kraje wspierające Ukrainę muszą skupić się nie tylko na wysyłaniu nowej broni do Kijowa, ale także na znalezieniu amunicji do starych systemów i pomocy w ich utrzymaniu - podała agencja Reutera. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z i wokół Ukrainy.