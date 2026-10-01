Świat Szef MON o rozmowie z prezydentem USA. Zaangażowana była kancelaria prezydenta Oprac. Aleksandra Sapeta |

Kosiniak-Kamysz o stałej bazie USA w Polsce: otrzymałem informację od ambasadora Rose'a Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Art Service

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Podczas briefingu prasowego w Krakowie wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz został zapytany o wpis europosła PiS Adama Bielana, w którym przekazał, że pomógł on ministrowi obrony zorganizować spotkanie z kimś "dużo ważniejszym" niż sekretarz wojny Pete Hegseth.

Szef MON: miałem sposobność porozmawiać z Trumpem

W odpowiedzi szef MON przypomniał o marcowej uroczystości w Waszyngtonie, w której brał udział. Wówczas prezydent Donald Trump wręczył pośmiertnie starszemu sierżantowi Michaelowi Ollisowi z US Army Medal Honoru. Żołnierz w 2013 roku w Afganistanie osłonił własnym ciałem polskiego oficera Karola Cierpicę.

- Wtedy byliśmy w Białym Domu, ten medal wręczał prezydent Trumpem i później (…) tutaj też zaangażowanie kancelarii prezydenta, miałem sposobność porozmawiać chwilę z panem prezydentem Trumpem, za co bardzo serdecznie dziękuję - powiedział Kosiniak-Kamysz w piątek podczas briefingu prasowego w Krakowie.

W tle odwołana wizyta szefa MON w USA

Wpis Bielana był reakcją na wypowiedź wiceministra infrastruktury Stanisława Bukowca, który komentował w Polsacie zmianę terminu wizyty Kosiniaka-Kamysza w Pentagonie i spotkania z sekretarzem obrony Pete'em Hegsethem.

- Nie chcę wierzyć w to, że jest jakieś drugie dno tej całej sytuacji - powiedział Bukowiec. Jak dodał, zaczyna analizować wypowiedzi Adama Bielana o tym, że Donald Trump może zainteresować się sytuacją w Trybunale Konstytucyjnym, co zdaniem europosła PiS miałoby mieć przełożenie na kwestie stałej bazy USA w Polsce. - Wierzę w to, że jednak tutaj nie ma takich działań, bo gdyby takie były, to jest sprawa naprawdę skandaliczna - ocenił Bukowiec.

"Nie odwołałem wicepremierowi @KosiniakKamysz żadnego spotkania tylko pomogłem spotkanie zorganizować. I to z politykiem duuużo ważniejszym niż sekretarz wojny Hegseth" - napisał Bielan na X.

À propos zarzutów pana @Stan_Bukowiec to mamy sytuację jak z Radia Erewań: nie odwołałem wicepremierowi @KosiniakKamysz żadnego spotkania tylko pomogłem spotkanie zorganizować. I to z politykiem duuużo ważniejszym niż sekretarz wojny Hegseth. Jeśli Bukowiec nie ma wiedzy to… https://t.co/195g10cOxV — Adam Bielan (@AdamBielan) September 23, 2026 Rozwiń

Według MON zmiana terminu wizyty Kosiniaka-Kamysza w Pentagonie "nastąpiła na pilną prośbę strony amerykańskiej" i trwa ustalanie nowego terminu.