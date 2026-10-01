Szef MON o rozmowie z prezydentem USA. Zaangażowana była kancelaria prezydenta
Podczas briefingu prasowego w Krakowie wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz został zapytany o wpis europosła PiS Adama Bielana, w którym przekazał, że pomógł on ministrowi obrony zorganizować spotkanie z kimś "dużo ważniejszym" niż sekretarz wojny Pete Hegseth.
Szef MON: miałem sposobność porozmawiać z Trumpem
W odpowiedzi szef MON przypomniał o marcowej uroczystości w Waszyngtonie, w której brał udział. Wówczas prezydent Donald Trump wręczył pośmiertnie starszemu sierżantowi Michaelowi Ollisowi z US Army Medal Honoru. Żołnierz w 2013 roku w Afganistanie osłonił własnym ciałem polskiego oficera Karola Cierpicę.
- Wtedy byliśmy w Białym Domu, ten medal wręczał prezydent Trumpem i później (…) tutaj też zaangażowanie kancelarii prezydenta, miałem sposobność porozmawiać chwilę z panem prezydentem Trumpem, za co bardzo serdecznie dziękuję - powiedział Kosiniak-Kamysz w piątek podczas briefingu prasowego w Krakowie.
W tle odwołana wizyta szefa MON w USA
Wpis Bielana był reakcją na wypowiedź wiceministra infrastruktury Stanisława Bukowca, który komentował w Polsacie zmianę terminu wizyty Kosiniaka-Kamysza w Pentagonie i spotkania z sekretarzem obrony Pete'em Hegsethem.
- Nie chcę wierzyć w to, że jest jakieś drugie dno tej całej sytuacji - powiedział Bukowiec. Jak dodał, zaczyna analizować wypowiedzi Adama Bielana o tym, że Donald Trump może zainteresować się sytuacją w Trybunale Konstytucyjnym, co zdaniem europosła PiS miałoby mieć przełożenie na kwestie stałej bazy USA w Polsce. - Wierzę w to, że jednak tutaj nie ma takich działań, bo gdyby takie były, to jest sprawa naprawdę skandaliczna - ocenił Bukowiec.
"Nie odwołałem wicepremierowi @KosiniakKamysz żadnego spotkania tylko pomogłem spotkanie zorganizować. I to z politykiem duuużo ważniejszym niż sekretarz wojny Hegseth" - napisał Bielan na X.
Według MON zmiana terminu wizyty Kosiniaka-Kamysza w Pentagonie "nastąpiła na pilną prośbę strony amerykańskiej" i trwa ustalanie nowego terminu.