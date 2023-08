"Dostawy nowego sprzętu dla Wojska Polskiego nie zwalniają". Kolejne samoloty FA-50 wylądowały w stolicy

Szef MON Mariusz Błaszczak poinformował we wtorek, że w Warszawie wylądowały kolejne dwa samoloty FA-50 dla Sił Powietrznych. "Do końca roku spodziewamy się następnych maszyn" - napisał w mediach społecznościowych.

Polski resort obrony zamówił 12 samolotów FA-50. Pierwsze z nich dotarły do Polski w lipcu. Kolejne zamówienie przewiduje dostawę dalszych 36 maszyn w spolonizowanej wersji FA-50PL. Jak informuje MON, maszyny te będą wykorzystywane m.in. do patrolowania nieba nad Polską i wykonywania misji sojuszniczych.

Apache dla polskiej armii. Błaszczak: to najlepsze śmigłowce uderzeniowe na świecie

W poniedziałek szef MON poinformował na Twitterze, że Departament Stanu USA zatwierdził sprzedaż Polsce 96 śmigłowców uderzeniowych AH-64E Apache. Dodał, że do czasu zakończenia procedur i dostarczenia do Polski zakupionych śmigłowców armia USA udostępni Polsce śmigłowce Apache z własnych zasobów. - Bardzo cieszymy się z tego, że Departament Stanu zgodził się na sprzedaż Polsce 96 śmigłowców uderzeniowych Apache. To najlepsze śmigłowce uderzeniowe na świecie. Taka jest opinia polskich żołnierzy. Są wielokrotnie lepsze, niż Caracale - powiedział we wtorek dziennikarzom Mariusz Błaszczak. Jak zaznaczył, "to jest potężna flota". - 96 śmigłowców razem z Abramsami, których będzie 360, będą stanowiły barierę nie do przebicia, zamkną Bramę Brzeską, trafią na wyposażenie 18. Dywizji Zmechanizowanej - poinformował minister. - Realnie i efektywnie odstraszą agresora od wtargnięcia na terytorium Polski - dodał.