Szef mołdawskiego wywiadu: siły zbrojne Rosji mają plan ataku na nasz kraj

- Federacja Rosyjska planuje inwazję na Republikę Mołdawii na początku 2023 roku, ale realizacja tego scenariusza uzależniona jest od rozwoju inwazji zbrojnej w Ukrainie (…) Pytanie brzmi nie czy to nastąpi, ale kiedy do tego dojdzie?. Na początku roku, w styczniu, lutym lub później, w marcu czy kwietniu - stwierdził szef Służby Wywiadu i Bezpieczeństwa.

Korytarz lądowy do Naddniestrza

- Sądząc po informacjach, które mamy, Rosja może pójść dalej, aby stworzyć korytarz lądowy do separatystycznego Naddniestrza (na terytorium Mołdawii). Wtedy będzie można powiedzieć z całą jasnością, że tak, zamierzają tu dotrzeć. Co będzie dalej? Możemy dyskutować o intencjach (Rosjan - red.) w stosunku do Kiszyniowa, ale to jest realne i bardzo duże ryzyko – dodał.