Szef MAEA: uważamy Zaporoską Elektrownię Atomową za obiekt ukraiński

Po informacji o dekrecie prezydenta Rosji Władimira Putina dotyczącym przejęcia Zaporoskiej Elektrowni Atomowej, szef Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej Rafael Grossi przybył do Kijowa, gdzie oświadczył, że jego organizacja uważa obiekt za ukraiński.

Grossi oświadczył, że MAEA nie ma informacji o tym, czy Rosja podłącza obiekt do własnej sieci. Dodał, że z Rosją trzeba postępować konsekwentnie i zmierzać do tego, by zapobiec wypadkowi nuklearnemu.