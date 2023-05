Prigożyn miał negocjować z Ukraińcami przejęcie Bachmutu. ISW: rywalizuje o względy Putina

Jewgienij Prigożyn, szef najemniczej formacji Grupa Wagnera, miał zaoferować Ukraińcom przekazanie informacji o pozycjach rosyjskich wojsk w zamian za wycofanie się sił ukraińskich z Bachmutu - pisze w najnowszej analizie Instytut Badań nad Wojną (ISW), powołując się na opublikowane przez "The Washington Post" informacje amerykańskiego wywiadu. Zdaniem analityków amerykańskiego think tanku działania Prigożyna świadczą o jego skonfliktowaniu z rosyjskim resortem obrony i są elementem zabiegania o względy prezydenta Władimira Putina.

Jak pisze amerykański Instytut Badań nad Wojną (The Institute for the Study of War) w opublikowanej we wtorek analizie, Jewgienij Prigożyn miał złożyć "propozycję" ukraińskiemu wywiadowi wojskowemu. Dwóch anonimowych ukraińskich rozmówców miało potwierdzić, że szef najemniczej rosyjskiej formacji Grupa Wagnera kilkukrotnie kontaktował się z przedstawicielami służb w Kijowie.