Szef francuskiego MSZ: grupa Wagnera zastępuje władze państwowe w Republice Środkowoafrykańskiej

Le Drian w wywiadzie dla stacji France 5 stwierdził, że władze państwowe w Republice Środkowoafrykańskiej "zastępuje" grupa Wagnera. - Kiedy przyjeżdżają do kraju stosują brutalną przemoc, dokonują grabieży i wymuszeń, nawet przejmują władzę - dodał.

Le Drian: obecność grupy Wagnera w Mali jest dla nas nie do przyjęcia

Le Drian odniósł się też do obecności najemników z grupy Wagnera w innym afrykańskim kraju - Mali - w którym Francja angażowała się militarnie w walkę z terroryzmem. Powiedział, że Paryż jest przeciwny obecności najemników z grupy Wagnera w tym kraju oraz innych państwach Afryki.

Szef francuskiego MSZ ostrzegł malijskie władze, że obecność najemników podważa wojskowe zaangażowanie Francji w tym kraju. - Jest to dla nas nie do przyjęcia. To całkowicie niezgodne ze sposobem, w jaki postrzegamy walkę z terroryzmem - powtórzył Le Drian.