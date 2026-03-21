Szef FBI: rosyjscy hakerzy atakują polityków, wojskowych i dziennikarzy

Gmach Federalnego Biura Śledczego (FBI) Źródło: Archiwum Reuters

"FBI zidentyfikowało podmioty cybernetyczne związane z rosyjskim wywiadem, atakujące użytkowników komercyjnych komunikatorów, takich jak Signal" - napisał Kash Patel w serwisie X. Jak dodał, hakerzy atakują osoby istotne z punktu widzenia wywiadowczego, w tym obecnych i byłych przedstawicieli władz USA, personel wojskowy, polityków i dziennikarzy.

The @FBI has identified cyber actors associated with Russian Intelligence Services targeting users of commercial messaging applications, including Signal.



The campaign targets individuals of high intelligence value, including current and former U.S. government officials,… — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) March 20, 2026 Rozwiń Źródło: X

Patel przekazał, że "działania te doprowadziły do nieautoryzowanego dostępu do tysięcy indywidualnych kont". "Po uzyskaniu dostępu, atakujący mogą przeglądać wiadomości i listy kontaktów, wysyłać wiadomości w imieniu ofiary i przeprowadzać dalsze ataki phishingowe, posługując się zaufaną tożsamością" - przekazał szef FBI.

Kash Patel Źródło: WILL OLIVER/PAP/EPA

W pierwszej połowie marca holenderskie służby wywiadowcze AIVD i MIVD poinformowały, że rosyjscy hakerzy prowadzili zakrojoną na szeroką skalę kampanię w celu przejęcia kont użytkowników aplikacji Signal i WhatsApp, w tym urzędników państwowych, dziennikarzy i wojskowych. Część miała zostać skutecznie przejęta.

Opracował Adam Styczek /akw