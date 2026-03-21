Świat

Szef FBI: rosyjscy hakerzy atakują polityków, wojskowych i dziennikarzy

FBI zidentyfikowało cyberprzestępców powiązanych z rosyjskimi służbami wywiadowczymi, którzy obrali sobie za cel użytkowników komercyjnych aplikacji do przesyłania wiadomości - poinformował szef Federalnego Biura Śledczego Kash Patel. Celem hakerów mieli się stać byli i obecni przedstawiciele władz USA, wojskowi i dziennikarze.

"FBI zidentyfikowało podmioty cybernetyczne związane z rosyjskim wywiadem, atakujące użytkowników komercyjnych komunikatorów, takich jak Signal" - napisał Kash Patel w serwisie X. Jak dodał, hakerzy atakują osoby istotne z punktu widzenia wywiadowczego, w tym obecnych i byłych przedstawicieli władz USA, personel wojskowy, polityków i dziennikarzy.

Patel przekazał, że "działania te doprowadziły do nieautoryzowanego dostępu do tysięcy indywidualnych kont". "Po uzyskaniu dostępu, atakujący mogą przeglądać wiadomości i listy kontaktów, wysyłać wiadomości w imieniu ofiary i przeprowadzać dalsze ataki phishingowe, posługując się zaufaną tożsamością" - przekazał szef FBI.

W pierwszej połowie marca holenderskie służby wywiadowcze AIVD i MIVD poinformowały, że rosyjscy hakerzy prowadzili zakrojoną na szeroką skalę kampanię w celu przejęcia kont użytkowników aplikacji Signal i WhatsApp, w tym urzędników państwowych, dziennikarzy i wojskowych. Część miała zostać skutecznie przejęta.

Opracował Adam Styczek /akw

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: WILL OLIVER/PAP/EPA

