Szef FBI: rosyjscy hakerzy atakują polityków, wojskowych i dziennikarzy

"FBI zidentyfikowało podmioty cybernetyczne związane z rosyjskim wywiadem, atakujące użytkowników komercyjnych komunikatorów, takich jak Signal" - napisał Kash Patel w serwisie X. Jak dodał, hakerzy atakują osoby istotne z punktu widzenia wywiadowczego, w tym obecnych i byłych przedstawicieli władz USA, personel wojskowy, polityków i dziennikarzy.
Patel przekazał, że "działania te doprowadziły do nieautoryzowanego dostępu do tysięcy indywidualnych kont". "Po uzyskaniu dostępu, atakujący mogą przeglądać wiadomości i listy kontaktów, wysyłać wiadomości w imieniu ofiary i przeprowadzać dalsze ataki phishingowe, posługując się zaufaną tożsamością" - przekazał szef FBI.
W pierwszej połowie marca holenderskie służby wywiadowcze AIVD i MIVD poinformowały, że rosyjscy hakerzy prowadzili zakrojoną na szeroką skalę kampanię w celu przejęcia kont użytkowników aplikacji Signal i WhatsApp, w tym urzędników państwowych, dziennikarzy i wojskowych. Część miała zostać skutecznie przejęta.
