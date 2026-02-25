Szef dyplomacji i dyrektor CIA w Kongresie. Tajne spotkanie w sprawie Iranu

Trump: Iran nie może mieć broni jądrowej Źródło: Reuters

Spotkanie szefa dyplomacji USA Marco Rubio i dyrektora CIA Johna Ratcliffe'a z przywódcami obu partii w Kongresie oraz szefami i wiceszefami komisji ds. wywiadu w obu izbach trwało niecałą godzinę i odbyło się w Białym Domu za zamkniętymi drzwiami.

Część uczestników wzięło w nim udział za pomocą wideołącza. Wśród nich był lider demokratów Chuck Schumer, który po spotkaniu powiedział dziennikarzom jedno zdanie: "To poważna sprawa, a administracja musi przedstawić swoje argumenty Amerykanom".

Szef dyplomacji i dyrektor CIA rozmawiali z liderami w Kongresie Źródło: PAP/EPA/GRAEME SLOAN

- Obowiązkiem prezydenta jest przedstawienie celów naszego kraju, interesów naszego kraju i sposobu, w jaki będziemy chronić interesy amerykańskie w regionie - powiedział dziennikarzom senator Mark Warner, czołowy demokrata w senackiej komisji ds. wywiadu, po udziale w briefingu. - To nie jest coś, co ta administracja robiła często - dodał.

Podobnie zachowawczo wypowiedział się lider republikanów John Thune. - Oni dużo myślą o tej sytuacji. I doceniam ich punkt widzenia - powiedział polityk.

USA gromadzą siły na Bliskim Wschodzie

Spotkanie odbyło się w związku z postępującą koncentracją wojsk USA na Bliskim Wschodzie i spekulacjami oraz sygnałami, jakoby USA i Izrael miały wkrótce zaatakować Iran.

Jak napisał we wtorek portal Politico, "cały Waszyngton czeka, by zobaczyć, czy prezydent Donald Trump ogłosi uderzenia przeciwko Iranowi podczas orędzia o stanie państwa".

Mimo to wciąż na czwartek zaplanowana jest kolejna runda amerykańsko-irańskich rozmów w Genewie. We wtorek prezydent USA Donald Trump powiedział, że Iran "chce zawrzeć układ bardziej niż on, lecz nie chce wypowiedzieć świętej frazy: 'nie będziemy budować broni jądrowej'".

Szef MSZ Iranu Abbas Aragczi powiedział natomiast, że Teheran "pod żadnym pozorem nigdy nie stworzy broni jądrowej". Dodał zarazem, że Irańczycy nigdy nie zrezygnują "z prawa do korzystania z pokojowej technologii nuklearnej na rzecz naszego narodu".

W poniedziałek w szeregu amerykańskich mediów pojawiły się natomiast doniesienia o tym, że najwyższy rangą dowódca USA gen. Dan Caine miał przestrzegać prezydenta przed ryzykiem związanym z interwencją w Iranie, w tym ryzykiem dłuższego konfliktu oraz wyczerpywania się zapasów amunicji do systemów obrony powietrznej.

Opracował Adam Styczek