Generał Mais o brakach sprzętowych Bundeswehry. "Ten ból jest do zniesienia, bo wiemy, dlaczego rezygnujemy"

Mais o rozszerzeniu NATO: wiąże się z ogromnym wyzwaniem

"Zdumiewająca jest naiwność, z jaką Rosja poszła na wojnę"

Mais ocenił, że na Ukrainie wojska rosyjskie zyskują z powrotem przewagę, głównie dzięki artylerii. "Najwyraźniej posuwają się do przodu, kilometr po kilometrze" – powiedział. "To wojna na wyniszczenie, która każe zastanawiać się, jak długo Ukraina będzie w stanie wytrzymać. Nie mówię tylko o sprzęcie, ale także o ludziach".

"Widać, że w przewidywaniach mylono się co do kierunku rozwoju działań wojennych. Nie widzimy cyberwojny i precyzyjnej, zdominowanej przez zaawansowane technologie "czystej" wojny. Na Ukrainie toczona jest nieczysta walka, z brutalnymi atakami na ludność cywilną, co do których nie sądziłem, że zobaczymy je w Europie" – przyznał szef Bundeswehry.