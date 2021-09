Szef brytyjskiej dyplomacji o wywieraniu "maksymalnie moderującego wpływu" na działania talibów

Raab wskazał, że jest wiele krajów, które są bezpośrednio zaangażowane w to, co dzieje się w Afganistanie, a także mogą być dotknięte możliwym kryzysem humanitarnym.

- Przede wszystkim muszą zebrać się razem, aby mogły wywrzeć maksymalnie moderujący wpływ na to, co talibowie będą robić dalej. A my z pewnością będziemy ich oceniać, na podstawie ich słów, ale co ważniejsze, (na podstawie tego), co zamierzają zrobić, aby wypełnić zapewnienia, które złożyli - mówił Raab po spotkaniach z emirem Kataru Tamimem bin Hamadem al-Thanim i ministrem spraw zagranicznych Mohammedem bin Abdulrahmanem al-Thanim.